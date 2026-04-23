فرنسا "تأمل" إقرار عقوبات أوروبية على مستوطنين "في الأيام المقبلة"

وزير الخارجية الفرنسي يقول إن باريس تعمل لإقرار عقوبات أوروبية على مستوطنين إسرائيليين خلال أيام، في ظل تصاعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية وسقوط ضحايا فلسطينيين، وسط مطالب فرنسية لتغيير السياسات الإسرائيلية.

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الخميس، عن أمله في إقرار عقوبات أوروبية "في الأيام المقبلة" ضد مستوطنين "مسؤولون عن قتل فلسطينيين أو إشعال حرائق في الضفة الغربية" المحتلة، في ظل تصاعد الإرهاب اليهودي.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به لإذاعة "فرانس إنفو"، حيث أوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو "أن تتغير الأمور وأن تغيّر الحكومة الإسرائيلية سياستها".

وأضاف أن تل أبيب مطالبة بـ"السماح بوصول المساعدات إلى غزة، ووقف الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية، وإنهاء أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون متطرفون وعنيفون".

وأضاف بارو أنه يدعم منذ عام فرض عقوبات على "الكيانات والأشخاص المسؤولين عن قتل فلسطينيين أو إشعال حرائق في الضفة الغربية".

وأشار إلى أن هذه العقوبات كانت "مجمدة منذ عام بسبب فيتو مجري"، معتبرا أن هذا الفيتو "قد يُرفع"، وأنه يعتقد بإمكانية فرض العقوبات "في الأيام المقبلة".

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن الضفة الغربية، تشهد تصاعدًا في أعمال الإرهاب اليهودي واعتداءات المستوطنين، وقد تصاعدت تحت غطاء الحرب على إيران.

وفي الوقت الذي شدد فيه على "التزام فرنسا الثابت" بأمن إسرائيل، على حد تعبيره، حذّر من أنه "إذا لم تغيّر الحكومة الإسرائيلية سياستها، وخصوصًا في غزة والضفة الغربية، فلن يكون بالإمكان التصرف وكأن شيئًا لم يكن".

وفي هذا السياق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 16 مواطنًا استشهدوا برصاص مستوطنين منذ مطلع العام الجاري، بينهم طفل يبلغ 13 عامًا.

ومن بين الضحايا، استشهد الشاب عودة عاطف عواودة (25 عامًا)، أمس الأربعاء، متأثرًا بإصابته برصاص أطلقه مستوطنون خلال هجوم على بلدة دير دبوان شرق رام الله.

كما استشهد، الثلاثاء، الطفل أوس حمدي النعسان (14 عامًا) والشاب جهاد مرزوق أبو نعيم (32 عامًا) في بلدة المغير شمال شرق رام الله، برصاص مستوطنين، إلى جانب الطفل محمد مجدي الجعبري (16 عامًا) الذي قضى دهسًا على يد مستوطن في الخليل.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شهد شهر آذار/ مارس الماضي تنفيذ 1819 اعتداء من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، منها 1322 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال و497 اعتداء نفذها المستوطنون.

وأوضحت الهيئة أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظة الخليل (321 اعتداء)، تلتها نابلس (315)، ثم رام الله والبيرة (292)، والقدس (203)، في مؤشر على تصاعد وتيرة الاستهداف في هذه المناطق.