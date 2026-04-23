موجز أنباء العالم الخميس: بيروت تصف استهداف الإعلاميين بـ"جريمة حرب".. تصعيد بين واشنطن وطهران

تتصاعد المخاوف من استئناف الحرب بين واشنطن وطهران، بعد استمرار الحصار البحري الأميركي على موانئ إيران، وإعلان واشنطن سيطرتها على سفينة إيرانية ثانية، وتأكيد طهران إبقاء المضيق مغلقًا، فيما جرّمت بيروت استهداف الإعلاميين...

من وداع الصحافية اللبنانية، آمال خليل، التي قتلتها إسرائيل (Getty Images)

يستمر التصعيد بين واشنطن وطهران بعد إعلان الولايات المتحدة سيطرتها على سفينة ثانية لإيران، والأخيرة تؤكّد استمرار بإغلاق المضيق، وترامب يأمر بإطلاق النار على أيّ قارب يزرع ألغامًا في المضيق.. وفي لبنان ندّد المسؤولون باستهداف الإعلاميين ووصفوه بأنّه "جريمة حرب"، وسط أنباء باعتزام بيروت أن تطلب تمديد الهدنة شهرًا إضافيًّا خلال المحادثات مع إسرائيل في واشنطن. المزيد من أهم الأنباء من حول العالم داخل الموجز.

إيران/ الولايات المتحدة الأميركية

أكّدت طهران أنّ مضيق هرمز سيبقى مغلقًا ما دام الحصار البحري الأميركي قائمًا على موانئها، وفي الأثناء أعلنت واشنطن عدم وجود مهلة محدّدة لتمديد وقف إطلاق النار، وأنّها لن توقف حصارها في مياه الخليج، ما يثير مخاوف من تصعيد جديد على الجبهة البحرية هذه المرة.

وأعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، اليوم الخميس، أنّ طهران حصلت على أول عائداتها من رسوم العبور التي فرضتها في مضيق هرمز الإستراتيجي.

وفي المقابل، أعلن البنتاغون إنزال قوات أميركية على سفينة في المحيط الهندي كانت تنقل نفطًا إيرانيًّا، في ثاني عملية من نوعها خلال 3 أيام.

كما أمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قواته البحرية بتدمير أي قوارب تضع ألغامًا في مضيق هرمز.

وقدّرت وزارة الدفاع الأميركية أن يستغرق نزع الألغام من مضيق هرمز مدة تصل إلى 6 أشهر، وهو ما سيؤثر في أسعار النفط عالميًّا، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير نفاه متحدث باسم البنتاغون.

وفي إيران، أعدمت السلطات رجلًا شنقًا، بعد أن أُدينَ بالانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" المحظورة، وبتهمة التعاون مع إسرائيل، على ما أفادت السلطة القضائية.

لبنان

وعلى الجبهة اللبنانية، ندّد المسؤولون بتعمّد إسرائيل استهداف الإعلاميين، مؤكدين أنّ استهدافهم يرقى إلى "جريمة حرب"، وذلك بعد استشهاد صحافية لبنانية بغارة إسرائيلية، وإعاقة وصول فرق الإسعاف إليها لإنقاذها.

وتعتزم بيروت أن تطلب تمديد وقف إطلاق النار لشهر إضافي، في الجولة الثانية من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، المقرّر عقدها في واشنطن برعاية أميركية.

وأعلن وكيل الأمين العام لعمليات السلام في الأمم المتحدة، جان بيار لاكروا، أنّ الأمم المتحدة تعمل على الإبقاء على حضور لها في لبنان بعد انتهاء مهمة قواتها، "يونيفيل"، جنوبيّ البلاد.

فرنسا

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن أمله في إقرار عقوبات أوروبية "في الأيام المقبلة" ضد المستوطنين الإسرائيليين؛ "المسؤولين عن قتل فلسطينيين أو إشعال حرائق في الضفة الغربية" المحتلة.

وفي سياق آخر، تستقبل باريس اجتماعًا مخصصًا للبيئة لمجموعة الدول السبع (G7)، يومَي الخميس والجمعة.

على أن يتضمن الاجتماع مناقشة مواضيع عدة، أبرزها التنوع البيولوجي والمحيطات والتصحّر، مع تجنّب التطرق إلى قضية التغير المناخي، لتفادي أي اصطدام مع الموقف الأميركي.

قبرص

يجتمع القادة الأوروبيون في قمة مساء الخميس في قبرص، يحضرها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

ووافق الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، وفرض عقوبات جديدة على روسيا، بحسب ما أعلنت قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد.

وطالب زيلينسكي الاتحاد الأوروبي بمنح بلاده عضوية كاملة، لا مجرد عضوية "رمزية"، وذلك مع وصوله إلى قبرص.

وفي الأثناء، قُتل 6 أشخاص على الأقل في روسيا وأوكرانيا بضربات متبادلة ليل الأربعاء الخميس، حسبما أعلن مسؤولون من البلدين.

فيما أعلنت سلوفاكيا أنّها بدأت تتلفى النفط الروسي مجددًا، بعدما أصلحت أوكرانيا خط أنابيب "دروجبا" الذي تضرر في هجوم روسي في كانون الثاني/ يناير.

ووصل الأمير هاري إلى كييف صباح الخميس في زيارة لم تُعلَن سلفًا، وفق إفادة وكالة حكومية وهيئة السكك الحديد الأوكرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

غينيا

يُقيم البابا لاوون الرابع عشر قداسًا في فناء خارجي في غينيا الاستوائية، مُختتمًا بذلك جولة إفريقية استمرت 11 يومًا، هي أول رحلة دولية كبيرة يقوم بها البابا الأميركي.

باكستان

قتلت مجموعة مسلحين 10 أشخاص على الأقل أحدهم تركي، في مشروع تعدين في إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان، على ما أفاد مسؤولون اليوم الخميس، في أحدث أعمال عنف في هذه المنطقة التي تشهد تمردًا مسلحًا انفصاليًّا.

طوكيو

أقر البرلمان الياباني مشروع قانون لتعزيز قدرات البلاد في مجال الاستخبارات، ضمن مبادرات رئيسة الوزراء، ساناي تاكايشي، الرامية إلى تحسين الجهاز الأمني للدولة.

هولندا

يمثل الرئيس الفيليبيني السابق، رودريغو دوتيرتي، أمام المحكمة الجنائية الدولية. وذلك بعد أن أكّد قضاة المحكمة التهم الموجهة إليه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية ما يُسمى "حربه على المخدرات".

الهند

تُجرى اليوم الخميس انتخابات في ولايتين هنديتين مهمتين، هما البنغال الغربية في الشرق وتاميل نادو في الجنوب، لاختيار مجلسيهما التشريعيين المحليين، اللذَين لا يزالان خارجين حتى الآن عن سيطرة حزب رئيس الوزراء القومي الهندوسي، ناريندرا مودي.

الدانمارك

وقع عدد من الجرحى في اصطدام بين قطارين صباح الخميس في الدنمارك، على بُعد نحو 40 كيلومترًا إلى الشمال من كوبنهاغن، بحسب ما أفادت الشرطة ووسائل الإعلام المحلية.

جنوب إفريقيا

علّقت محكمة في جنوب إفريقيا تسليم جثمان الرئيس الزامبي الأسبق، إدغار لونغو، إلى حكومة بلاده، في فصل جديد من نزاع مع العائلة بدأ قبل أشهر.

كوريا الجنوبية

تظاهر عشرات الآلاف من موظفي شركة "سامسونغ" للإلكترونيات في كوريا الجنوبية، مطالبين بزيادة رواتبهم ومخصصاتهم، وملوّحين بالإضراب في حال عدم تلبية مطالبهم.

أستراليا

أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنّها سوف تستثمر 18 مليار دولار في أستراليا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، سوف تُحدّث خلالها أدوات الدفاع السيبراني الحكومية، وأجهزة الكمبيوتر العملاقة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.