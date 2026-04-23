وصول حاملة الطائرات "جورج بوش" إلى المنطقة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" وصول حاملة الطائرات إلى المنطقة، لتنضمّ بذلك إلى حاملتي الطائرات "جيرالد فورد" و"أبراهام لنكولن"، فيما يبقى مستقبل الحرب غامضًا في ظلّ الهدنة الهشّة، والغموض المحيط بالمفاوضات.

أعلن الجيش الأميركي، الخميس، وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" إلى المنطقة، ما يرفع عدد حاملات الطائرات الأميركية العاملة في المنطقة إلى 3.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس"، إنّ الحاملة كانت تبحر "في المحيط الهندي ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، في 23 نيسان/ أبريل"، مرفقًا بصورة تُظهر سطحها المكتظ بالطائرات الحربية.

Nimitz-class aircraft carrier USS George H.W. Bush (CVN 77) sails in the Indian Ocean in the U.S. Central Command area of responsibility, April 23. pic.twitter.com/oDcTM6YMLF — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 23, 2026

وتعمل حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد" في البحر الأحمر، كما تعمل في المنطقة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، وفق منشورات "سنتكوم" على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويأتي نشر حاملة الطائرات الثالثة في المنطقة في خضم هدنة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين، وقفت إثرها الضربات الجوية الأميركية-الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 شباط/ فبراير.

وكانت حاملة الطائرات "جيرالد فورد" قد أبحرت إلى كرواتيا حيث أجريت لها إصلاحات قبل عدة أسابيع، إثر اندلاع حريق على متنها في 12 آذار/ مارس.

وتبحر "جيرالد فورد" منذ نحو 10 أشهر شاركت خلالها في العمليات الأميركية في منطقة البحر الكاريبي، حيث تم شاركت في ضربات على قوارب مشتبه بقيامها بتهريب مخدرات، واعترضت ناقلات نفط خاضعة لعقوبات.

كما شاركت في العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا، التي اختطفت فيها الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

وتبحر مع كل من حاملات الطائرات مجموعة ضاربة تابعة لها.

حاملة الطائرات "جيرالد فورد" (Getty Images)