ترامب: تمديد وقف النار في لبنان لثلاثة أسابيع ونتنياهو وعون قد يلتقيان خلالها

عقدت ليل الخميس - الجمعة جولة محادثات ثانية ومباشرة بين إسرائيل ولبنان في البيت الأبيض بحضور ترامب، الذي وصفها بأنها سارت بشكل جيد جدا، مشيرا إلى تمديد الهدنة لمدة 3 أسابيع، وقال إن نتنياهو وعون قد يلتقيان خلالها.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الخميس – الجمعة، أنه سيتم تمديد وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 3 أسابيع إضافية، في وقت عقدت جولة محادثات ثانية ومباشرة بين إسرائيل ولبنان في البيت الأبيض على مستوى السفيرين بواشنطن.

ورجح ترامب عقد لقاء بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال المدة المذكورة، وأشار إلى أن "هناك فرصة كبيرة للوصول إلى سلام بين إسرائيل ولبنان هذا العام".

ووصف المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية بجولتها الثانية بأنها سارت "بشكل جيد جدا"، وقال إن الولايات المتحدة "ستعمل مع لبنان من أجل مساعدته على حماية نفسه من حزب الله. كما سيتم تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي يتوسط المحادثات بين الجانبين، إنه متفائل بالتوصل خلال أسابيع قليلة إلى "سلام دائم يستحقه لبنان وإسرائيل". فيما قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إن "تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لحظة تاريخية مهمة".

ويمثل الجانب اللبناني في المحادثات الحالية تمهيدا للمفاوضات، السفيرة لدى واشنطن ندى حمادة معوض، وفي الجانب الإسرائيلي السفير يحيئيل لايتر.

وعقد نتنياهو مساء، الخميس، مشاورات مع الوزراء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) لتقييم الأوضاع، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي إسرائيلي بشأن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان.

ويشهد لبنان هدنة هشة منذ الإعلان عنها من قبل تل أبيب وواشنطن الأسبوع الماضي لمدة 10 أيام أسفرت عن العديد من الشهداء والجرحى، مع استمرار خروقات إسرائيل وإقامتها "خط أصفر" بقيت فيه قوات الجيش وسيطرت على عشرات القرى اللبنانية ومنعت النازحين اللبنانيين من العودة إليها، وفي المقابل ينفذ حزب الله هجمات يقول إنها "ردا على الخروقات".

وكان الرئيس اللبناني قد صرح الأربعاء، بأن "الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف إطلاق النار، ولن أوفر أي جهد في سبيل إنهاء الأوضاع الشاذة التي يعيشها لبنان حاليا".

وأضاف أنه "في كل ما أقوم به من اتصالات ومراجعات، فإن المحافظة على السيادة اللبنانية على كامل الأراضي هو هدفي الأول، والمفاوضات التي يتم التحضير لها ترتكز على وقف الاعتداءات الإسرائيلية كليا وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وعودة الأسرى وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، والبدء بإعادة إعمار ما تهدم خلال هذه الحرب".