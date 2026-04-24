ترامب يرجّح غياب بوتين عن قمة العشرين في فلوريدا رغم دعوة مرتقبة لروسيا

بوتين وترامب في قاعدة "جوينت بيس إلمندورف-ريتشاردسون" في أنكوراغ بولاية ألاسكا، 15 آب 2025 (Getty Images)

أبدى دونالد ترامب تشككه في مشاركة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المرتقبة نهاية العام في ولاية فلوريدا، رغم تأكيدات بأن روسيا ستُدعى رسمياً للمشاركة.

وقال ترامب إن حضور بوتين "غير مرجّح"، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الحوار مع جميع الأطراف.

وبحسب مسؤول في البيت الأبيض، لم تُوجّه دعوات رسمية بعد، إلا أن موسكو، بصفتها عضواً في المجموعة، ستكون ضمن المدعوين للاجتماعات الوزارية وقمة القادة.

في المقابل، لم تحسم روسيا موقفها بعد، إذ أكد الكرملين أن قرار مشاركة بوتين سيُتخذ لاحقاً، مع اقتراب موعد القمة، وسط سوابق لغيابه عن اجتماعات دولية على خلفية مذكرة توقيف صادرة بحقه.