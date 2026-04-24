تقرير: خيارات أميركية لـ"معاقبة" حلفاء في الناتو على خلفية حرب إيران

كشفت مذكرة داخلية في البنتاغون عن خيارات لمعاقبة دول في حلف شمال الأطلسي، بينها تعليق عضوية إسبانيا وإعادة النظر في مواقف أميركية تجاه بريطانيا، بسبب ما اعتُبر تقاعسًا في دعم العمليات ضد إيران.

تبحث وزارة الحرب الأميركية خيارات سياسية لمعاقبة دول في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على خلفية ما تعتبره واشنطن تقاعسًا عن دعم عملياتها العسكرية في الحرب مع إيران، بما يشمل مقترحات لتعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة مواقف أميركية تتعلق بمطالب بريطانية مثل قضية جزر فوكلاند، في سياق توتر متصاعد داخل الحلف بشأن تقاسم الأعباء العسكرية.

وبحسب ما أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول أميركي مطلع، فإن رسالة بريد إلكتروني داخلية في البنتاغون تضمنت مجموعة خيارات، وردت ضمن مذكرة تعبّر عن خيبة أمل من "تردد أو رفض" بعض أعضاء الحلف منح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز العسكري والعبور الجوي خلال الحرب، وهي حقوق وصفتها الرسالة بأنها "مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي"، مشيرًا إلى أن هذه الخيارات جرى تداولها على مستويات عالية داخل الوزارة.

وأوضح المسؤول أن من بين الخيارات المطروحة تعليق عضوية دول وُصفت بأنها "صعبة المراس" من مناصب مهمة أو مرموقة داخل الحلف، في حين لا تشير الرسالة إلى نية أميركية فورية لتنفيذ هذه الخطوات، كما لا تتضمن مقترحًا بإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا، مع امتناعه عن تأكيد ما إذا كانت الخيارات تشمل سحب قوات أميركية من القارة، وهو أمر يتوقعه كثيرون.

وفي هذا السياق، صعّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتقاداته لدول الناتو لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساهمة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق أمام الملاحة العالمية في أعقاب شن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير، ولوّح بإمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الحلف، متسائلًا خلال مقابلة مع "رويترز": "ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو كنتم مكاني؟".

وفي رد رسمي، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون: "مثلما قال الرئيس ترامب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا"، مضيفة أن وزارة الحرب ستضمن أن يكون لدى الرئيس "خيارات موثوقة" لضمان أن يقوم الحلفاء بدورهم، وأن لا يكونوا "مجرد نمر من ورق".

وتشير تقديرات محللين ودبلوماسيين إلى أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أثارت تساؤلات جدية حول مستقبل حلف الناتو، الذي تأسس قبل 76 عامًا، وسط مخاوف غير مسبوقة من احتمال تراجع التزام واشنطن بالدفاع عن حلفائها الأوروبيين في حال تعرضهم لهجوم.

وفي المقابل، قالت بريطانيا وفرنسا ودول أخرى إن الانضمام إلى الحصار البحري الأميركي سيعني دخولها في الحرب، لكنها أبدت استعدادها للمساعدة في إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم أو انتهاء النزاع، بينما شدد مسؤولون في إدارة ترامب على أن الحلف "لا يمكن أن يكون طريقًا من اتجاه واحد".

وأعربت الإدارة الأميركية عن خيبة أمل خاصة من إسبانيا، التي أعلنت حكومتها رفضها السماح باستخدام قواعدها أو مجالها الجوي في هجمات على إيران، رغم وجود قاعدتين عسكريتين أميركيتين رئيسيتين على أراضيها، هما قاعدة "روتا" البحرية وقاعدة "مورون" الجوية.

وبحسب المسؤول، فإن الخيارات المطروحة تهدف إلى إرسال "إشارة قوية" للحلفاء من أجل "تقليل الشعور بالاستحقاق لدى الأوروبيين"، مشيرًا إلى أن تعليق عضوية إسبانيا، في حال تم، قد يكون تأثيره العسكري محدودًا لكنه يحمل دلالة رمزية كبيرة، في ظل غياب وضوح بشأن آلية تنفيذ مثل هذه الخطوة داخل الحلف.

كما تشمل المذكرة خيار إعادة تقييم الدعم الدبلوماسي الأميركي لما يوصف بـ"الممتلكات الإمبراطورية" الأوروبية السابقة، مثل جزر فوكلاند التي تديرها بريطانيا وتطالب بها الأرجنتين، التي يُعد رئيسها خافيير ميلي من حلفاء ترامب.

وكان ترامب قد وجّه انتقادات حادة لرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، واصفًا إياه بالجبان لرفضه الانخراط في الحرب، كما سخر من حاملات الطائرات البريطانية واصفًا إياها بـ"دُمى"، في حين لم توافق لندن بداية على استخدام قواعدها لشن هجمات على إيران، قبل أن تسمح لاحقًا بما وصفته بـ"مهام دفاعية" لحماية السكان، في ظل الرد الإيراني.

وفي سياق متصل، قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إن الحرب على إيران كشفت "الكثير"، مشيرًا إلى أن الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى لا يمكنها استهداف الولايات المتحدة، لكنها قادرة على الوصول إلى أوروبا، معتبرا أنه من خلال الحرب على إيران، تحيّد واشنطن تهديدا محدقا بالقارة العجوز.