تقرير دولي يحذّر من تدفّق استثمارات غير مسبوقة إلى صناعة الأسلحة النووية، مع ارتفاع عدد المستثمرين بنسبة 15% وتجاوز قيمة التمويل 700 مليار دولار، وسط تراجع القيود الأخلاقية وتصاعد التوترات العالمية.

حذّرت منظمات غير حكومية، اليوم الجمعة، من توجه متزايد لدى مؤسسات مالية نحو الاستثمار في إنتاج الأسلحة النووية، في ظل تصاعد التوترات الدولية وبلوغ الإنفاق العسكري مستويات غير مسبوقة، ما يثير مخاوف من انزلاق إضافي نحو التصعيد.

ويُبدي خبراء قلقًا متزايدًا من احتمال نشوء سباق تسلّح نووي جديد، في وقت تنخرط دول تمتلك أسلحة نووية في نزاعات جارية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بالتوازي مع تراجع زخم الجهود الدولية التي استمرت سنوات للحد من التسلح ومنع انتشار الأسلحة النووية.

وفي تقرير صدر الجمعة، أشارت "الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية" (ICAN)، الحائزة جائزة نوبل للسلام، إلى جانب منظمة "باكس" المناهضة للأسلحة النووية، إلى تنامي اهتمام عدد من المؤسسات المالية بالشركات المنخرطة في تطوير وتحديث الترسانات النووية لدى الدول التسع المالكة لهذا النوع من السلاح.

ارتكز التقرير السنوي الصادر بعنوان "لا تراهنوا على القنبلة" على بيانات تشمل الفترة بين كانون الثاني/ يناير 2023 وأيلول/ سبتمبر 2025. وأفاد بأن 301 جهة من بنوك وصناديق تقاعد وشركات تأمين ومؤسسات مالية أخرى مولت أو استثمرت في شركات تُعنى بإنتاج أسلحة نووية.

"إستراتيجية محفوفة بالمخاطر"

ولفتت مديرة برنامج "الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية"، سوزي سنايدر، المشاركة في إعداد التقرير إلى أن "عدد المستثمرين الساعين إلى الربح من سباق التسلح يتزايد للمرة الأولى منذ سنوات". وأشار التقرير إلى أن عدد المستثمرين هذا يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، بعد سنوات من التراجع.

وحذرت سنايدر، في بيان صدر عن الحملة، "إنها إستراتيجية قصيرة الأجل محفوفة بالمخاطر، وتساهم في تصعيد خطير"، مشددة على أنه "من المستحيل الربح من سباق التسلح من دون تأجيجه".

وأكدت المنظمات أن الدول التسع التي تملك أسلحة نووية وهي روسيا، والصين، وفرنسا، وباكستان، والهند، وإسرائيل، وكوريا الشمالية، وبريطانيا، والولايات المتحدة تعمل حاليا على تحديث ترساناتها أو تطويرها، مشيرة إلى زيادة الطلب على هذه الأسلحة.

ويسلط التقرير الضوء على ارتفاع حاد في القيمة السوقية للعديد من شركات الأسلحة الكبرى مع انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" بين روسيا والولايات المتحدة في شباط/ فبراير وهي كانت آخر معاهد بين القوتين النوويتين الرئيسيتين تهدف للحد من انتشار الأسلحة النووية.

كما أبرز التقرير الضغط المتزايد الذي تمارسه الحكومات، لا سيما في أوروبا، لحض المستثمرين على رفع القيود الأخلاقية التي تقيّد استثماراتهم في شركات الأسلحة.

وتُشدد الحكومات على أن الاستثمارات في إعادة تسليح أوروبا لا ينبغي أن تخضع لقيود أخلاقية، ويذهب بعضها كبريطانيا إلى حدّ اعتبار هذه الاستثمارات واجبا أخلاقيا في مواجهة التهديد الروسي والمخاوف المتنامية من فقدان أوروبا حماية واشنطن.

709 مليار دولار

وتحدث التقرير الصادر الجمعة عن مشاركة 25 شركة في إنتاج أسلحة نووية. وتُعدّ "هانيويل إنترناشونال"، و"جنرال دايناميكس"، و"نورثروب غرومان" أكبر المنتجين من دون احتساب التكتلات والمشاريع المشتركة. ومن بين المنتجين الرئيسيين الآخرين "بي إيه إي سيستمز"، و"بيكتل"، و"لوكهيد مارتن".

وأفاد التقرير، بأن أكبر ثلاثة مستثمرين في هذه الشركات، من حيث قيمة الأسهم والسندات، هم الصناديق الأميركية "فانغارد"، و"بلاك روك"، و"كابيتال غروب".

وخلال الفترة التي شملها التقرير، امتلك المستثمرون أسهما وسندات بقيمة تفوق 709 مليارات دولار في الشركات الـ25 المنتجة للأسلحة النووية، بزيادة قدرها أكثر من 195 مليار دولار مقارنة بالفترة السابقة.

تزامنا، قُدّم نحو 300 مليار دولار على شكل قروض وضمانات لمصنعي الأسلحة النووية، بزيادة قدرها 30 مليار دولار تقريبا عن التقرير الأخير.

وأشار التقرير الذي نُشر قبل أيام قليلة من مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي ينطلق الإثنين في نيويورك، إلى أن المقرضين الرئيسيين الثلاثة هم البنوك الأميركية العملاقة "بنك أوف أميركا"، و"جاي بي مورغان تشيس"، و"سيتي غروب".