خامنئي لترامب: حملاتكم الإعلامية لن تزعزع تماسك إيران

إيرانية ترفع صورة المرشد مجتبى خامنئي في يوم القدس بطهران، 31 آذار 2026 (Getty Images)

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن ما وصفه بـ"العدو" يسعى إلى ضرب وحدة الإيرانيين واستهداف أمنهم القومي، وذلك في تعليق على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث فيها عن وجود "صراع على السلطة" داخل إيران.

وفي منشور له عبر منصة "إكس"، أمس الخميس، أوضح خامنئي أن "تماسك الشعب الإيراني أوجد شرخاً في صفوف الخصوم"، مضيفاً أن هذه الوحدة تجعلهم "أضعف وأقل مصداقية".

كما أشار إلى أن "الحملات الإعلامية المعادية" تستهدف عقول المواطنين ومشاعرهم بهدف إضعاف التماسك الداخلي وتقويض الاستقرار الوطني.

وكان ترامب قد كتب على منصة "تروث سوشيال" أن إيران تعيش حالة من "الصراع الداخلي على السلطة"، مدعياً وجود خلافات بين تيارات سياسية داخل البلاد، في وقت تواجه فيه، بحسب قوله، "أزمة في تحديد القيادة".

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر سياسي متواصل بين واشنطن وطهران، وسط جولات تفاوض ومواقف متباينة بشأن ملفات إقليمية ودولية.