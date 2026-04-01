من هم كبار القادة العسكريين الأميركيين الذين أقيلوا خلال إدارة ترامب؟

شهدت وزارة الدفاع الأميركية موجة إقالات غير مسبوقة في عهد دونالد ترامب، كان أحدثها إقالة وزير البحرية جون فيلان ضمن تغييرات واسعة في قيادة الجيش، ويستعرض التقرير قائمة بأبرز القادة الذين طالتهم الإقالة.

تعد إقالة وزير البحرية الأميركي، جون فيلان، هذا الأسبوع أحدث حلقة في سلسلة عمليات إقالة لكبار المسؤولين العسكريين خلال إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وهي عملية تغيير واسعة النطاق ​على نحو غير معتاد في قيادة الدفاع الأميركية، بالتزامن مع الصراعات في ‌الخارج وتزايد المتطلبات الخاصة بالعمليات.

وفي ما يلي قائمة بمسؤولين آخرين أقيلوا من جميع مستويات القيادة في وزارة الدفاع الأميركية، "البنتاغون"، في عهد وزير الحرب، بيت هيغسيث:

رئيس أركان الجيش الأميركي راندي جورج

في الثاني من نيسان/ أبريل، أقال هيغسيث رئيس الأركان السابق، ​راندي جورج، دون ذكر أسباب. وقال مسؤولان أميركيان إنّ القرار مرتبط بالتوترات بين ​هيغسيث ووزير الجيش، دانيال دريسكول.

وغادر جورج منصبه في الوقت الذي كان فيه الجيش ⁠الأميركي يعزز قواته في المنطقة؛ استعدادًا للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وفي الشهر نفسه، ​أُقيل أيضًا الجنرال ديفيد هودن، الذي كان يرأس قيادة التحول والتدريب في الجيش، والجنرال وليام غرين، الذي ​كان يرأس سلاح القساوسة في الجيش.

الجنرال جيفري كروز

أقال هيغسيث الجنرال جيفري كروز، الذي كان يرأس وكالة مخابرات وزارة الدفاع، في 22 آب/ أغسطس 2025. وصرّح مسؤول أميركي لـ"رويترز" في ذلك الوقت، بأنّ هيغسيث كان ​قد أمر أيضًا بإقالة قائد احتياط البحرية الأميركية، وقائد قيادة الحرب الخاصة البحرية، من دون الإفصاح عن أسباب الإقالات.

الجنرال تيموثي هوف

وأقال ترامب الجنرال تيموثي هوف، مدير وكالة الأمن القومي، في الثالث ‌من ⁠نيسان/ أبريل 2025، في إطار حملة تطهير للأمن القومي شملت، وفقًا لمصادر، أكثر من 10 موظفين في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، من دون الإفصاح عن أسباب الإقالات.

رئيس هيئة الأركان المشتركة سي. كيو براون

أقال ترامب الجنرال سي.كيو براون، وهو جنرال في سلاح الجو، في 21 ​شباط/ فبراير 2025، في ​عملية تغيير غير مسبوقة ⁠في القيادة العسكرية الأميركية، أطاحت بخمسة آخرين يحملون رتبتَي أدميرال وجنرال.

وكان براون، وهو ثاني ضابط أسود يتولى منصب كبير مستشاري الرئيس العسكريين، يخدم ​لولاية مدتها أربع سنوات كان من المقرّر أن تنتهي في ​أيلول/ سبتمبر 2027.

وأُقيلت مع ⁠براون الأدميرال ليزا فرانشيتي، أول امرأة تشغل موقع رئيس العمليات في سلاح البحرية.

الأدميرال ليندا فاجان

أقيلت الأدميرال ليندا فاجان من منصب قائدة خفر السواحل الأميركي، في 21 كانون الثاني/ يناير 2025، في أول ⁠يوم ​كامل من ولاية ترامب الثانية. كانت فاجان أول امرأة بالزي ​العسكري تقود فرعًا من فروع القوات المسلحة الأميركية.

وقال مسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنّ أحد أسباب الإقالة ​هو تركيز فاجان "المفرط" على سياسات التنوع والإنصاف والشمول.