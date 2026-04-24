لندن وباريس تدفعان نحو خطة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز

أعلنت بريطانيا وفرنسا، أمس الخميس، سعيهما لتحقيق "تقدم حقيقي" في وضع خطة عسكرية دولية تهدف إلى حماية الملاحة في مضيق هرمز وضمان استئناف حركة التجارة عبر هذا الممر الإستراتيجي.

وجاء ذلك عقب اجتماع عسكري استمر يومين في لندن، ناقش خلاله مخططون من أكثر من 44 دولة إمكانية تشكيل بعثة بحرية متعددة الجنسيات بقيادة بريطانية - فرنسية، تُنشر بعد التوصل إلى هدنة مستدامة في المنطقة.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ووزيرة الجيوش الفرنسية كاترين فوتران في بيان مشترك إن هناك "إمكانية لإحراز تقدم حقيقي" في هذا الملف.

وأكد هيلي خلال الاجتماعات أن "حرية الملاحة في مضيق هرمز ضرورية للتجارة العالمية وأمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي"، داعيًا إلى وضع خطط عسكرية "عملية وواقعية" قائلاً إن "ملايين الأشخاص يعتمدون على نجاح هذه الجهود".

من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن أكثر من 12 دولة أبدت استعدادها للمشاركة في مهمة تأمين الممر البحري الحيوي.

في المقابل، حذّرت إيران الأربعاء من أنها لن تعيد فتح المضيق ما لم يُنهَ ما وصفته بـ"الحصار الأميركي على موانئها"، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالممر الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026.