موجز أنباء العالم الجمعة: وفد إيراني إلى باكستان ومحادثات أوروبية عربية في قبرص

تحركات دبلوماسية تتصل بالملف الإيراني، مع توجه وزير الخارجية عباس عراقجي إلى باكستان، ومساع أوروبية لخفض التصعيد في الشرق الأوسط خلال محادثات مع قادة عرب في قبرص.

من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام آباد لإجراء محادثات ثنائية مساء الجمعة في ما يتعلق بالمفاوضات مع واشنطن، حسبما أفاد مصدران في باكستان.

ويستأنف مطار الإمام الخميني في طهران، أحد المطارين الرئيسيين في العاصمة، رحلاته الدولية السبت، بحسب ما نقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية.

وأكد القادة الأوروبيون في قبرص، قبيل غداء عمل مع رؤساء لبنان ومصر وسورية وولي عهد الأردن، أنهم يرغبون في لعب دور أكبر في خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط في أسرع وقت، غداة تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه ليس على عجلة من أمره في الحرب على إيران.

وأكد مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش، أنّ "إعادة بناء الثقة" بين أبو ظبي وطهران "ستستغرق وقتا طويلا"، وذلك بعد الهجمات الإيرانية التي طالت الإمارات ردا على الحرب الأميركية – الإسرائيلية.

الكويت

قال الجيش الكويتي، إن طائرتين مسيرتين مصدرهما العراق ضربتا مركزين حدوديين في شمال البلاد، ما تسبب بأضرار مادية فقط.

لبنان

استشهد شخصان جراء غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع.

ودعا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله النائب محمّد رعد الجمعة السلطة اللبنانية إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لإخلاء قرية دير عامص في جنوب لبنان. وتقع هذه القرية شمال "الخط الأصفر" الذي أعلن الجيش الإسرائيلي إقامته في جنوب لبنان، بعد بدء سريان الهدنة.

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، وفاة جندي إندونيسي متأثرا بجروح أصيب بها الشهر الماضي جراء انفجار مقذوف داخل قاعدة في جنوب البلاد.

سورية

أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة في حيّ التضامن في دمشق عام 2013 راح ضحيتها عشرات الأشخاص بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة ثم حرق جثامينهم، ووُثّقت بمشاهد مصوّرة.

أوكرانيا/ السعودية

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السعودية حيث سيجري محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ثاني زيارة له إلى المملكة في غضون شهرين.

الحرب الروسية - الأوكرانية

أودت ضربات روسية على أوكرانيا بخمسة أشخاص، بينهم زوجان في السبعينات من عمريهما في مدينة أوديسا الساحلية، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية الجمعة.

نيجيريا

قتل 17 شخصا على الأقل في إحدى مدن شمال شرق نيجيريا وهم يجمعون الحطب في البرية، بحسب ما أفاد شهود ومجموعة محلية تنشط في قتال الجماعات المتطرفة.

الصين

أعلنت الصين أنها ستفرض قيودا على سبع شركات وكيانات أوروبية في مجالات التسلّح والدفاع، وذلك على خلفية بيعها أسلحة لتايوان أو "التواطؤ" معها.

من جهة أخرى رفضت الصين اتهامات البيت الأبيض بشأن سرقة نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية على نطاق واسع، واصفة إياها بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".

باكستان

أعلن الجيش الباكستاني، أن قوات الأمن قتلت 22 مسلحا في اشتباكات مع مسلحين في شمال غرب البلاد، كما قُتل طفل أيضا في تبادل إطلاق النار.

الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الصحية الأميركية، أنها أجازت بيع علاج جيني هو الأول من نوعه لنوع من الصمم الوراثي، في إنجاز يمهد الطريق لعلاجات أخرى تستهدف هذه المشاكل السمعية.