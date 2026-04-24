ناقلات نفط إيرانية تكسر الحصار البحري وترامب يصعّد الضغط

عبور ناقلات نفط رغم الحصار الأميركي ودوي انفجارات في طهران، يقابلها تصعيد في الخطاب الأميركي وتعثر في مفاوضات إسلام آباد، وسط استمرار هشاشة الهدنة وتداعيات متصاعدة على سوق الطاقة العالمية.

استمرت التوترات في المتصاعدة بين واشنطن وطهران، اليوم الجمعة، رغم سريان وقف إطلاق النار الهش، مع تسجيل تطورات ميدانية وسياسية متوازية، أبرزها نجاح ناقلة نفط في عبور مضيق هرمز رغم الحصار البحري الأميركي، إلى جانب دوي انفجارات في طهران للمرة الأولى منذ بدء الهدنة، في وقت تتصاعد فيه التهديدات المتبادلة وتتعثر المسارات التفاوضية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ميدانيًا، أفادت وسائل إعلام إيرانية بعبور ناقلة نفط خاضعة للعقوبات إلى داخل المياه الإيرانية ووصولها قرب جزيرة لارك، في حين تحدثت تقارير عن وصول سفينة شحن أخرى عبر بحر عُمان رغم محاولة أميركية للاستيلاء عليها، ما يعكس تحديًا مباشرًا لإجراءات الحصار التي فرضتها واشنطن منذ 13 نيسان/ أبريل، والتي شملت توجيه عشرات السفن لتغيير مسارها، وسط تحذيرات أميركية من استهداف أي تحركات بحرية مرتبطة بزرع ألغام في المضيق.

في المقابل، يواصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رفع سقف التهديدات، مشددا على أن لديه "كل الوقت في العالم" بينما "الوقت ينفد أمام إيران"، ومدعيا أن الحصار "محكم وقوي"، بالتزامن مع تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة بوصول حاملة طائرات ثالثة، في وقت استبعد فيه استخدام السلاح النووي، رغم تهديدات سابقة بتدمير إيران، وأكد أن أي اتفاق لن يتم إلا بشروط تخدم الولايات المتحدة وحلفاءها.

سياسيًا، لا تزال المفاوضات بين واشنطن وطهران معلّقة بعد جولة أولى في إسلام آباد، مع ضغوط أميركية لدفع إيران لتقديم تنازلات في ملفها النووي، مقابل تأكيدات إيرانية رسمية على "وحدة الصف" في مواجهة ما تصفه بالضغوط، في حين حذّر الاتحاد الأوروبي من أن غياب خبراء نوويين عن المحادثات قد يؤدي إلى اتفاق "أضعف" ويجعل إيران "أكثر خطورة"، خصوصًا إذا لم تُعالج ملفات الصواريخ والنفوذ الإقليمي.

تغطية خاصة ومتواصلة: