إعدام شخص في إيران دين بتنفيذ "مهمّة" لمصلحة الموساد

من المظاهرات في طهران التي جرت احجاجا على الوضع الاقتصادي في كانون ثان/ يناير 2026 (Getty images)

أعدمت السلطات الإيرانية، رجلا، السبت، أُدين بتنفيذ "مهمّة" لمصلحة جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، (الموساد)، أثناء احتجاجات كانون الثاني/يناير، بحسب ما أعلنت السلطة القضائية.

وأعلن موقع "ميزان"، التابع للسلطة القضائية، أنه تم إعدام عرفان كياني شنقا، بعدما أيّدت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقّه.

ويُعدّ إعدام كياني الأحدث ضمن عدد متزايد من الإعدامات، منذ اندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير.

ووصف موقع "ميزان" كياني بأنه أحد "العملاء الرئيسيين" الذين نفّذوا "مهمّة أوكلها إليهم الموساد"، أثناء اضطرابات شهدتها محافظة أصفهان، وسط البلاد.

واتّهمه القضاء بـ"تدمير وإحراق ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة واستخدام قنابل حارقة، وحمل سلاح حاد، وعرقلة السير، ومهاجمة عناصر أمن، وإثارة الرعب والهلع في أوساط المواطنين".

ويأتي إعدام عرفان كياني، في أعقاب إعدام شخص آخر شنقا، الخميس، أُدين بالانضمام إلى منظمة "مجاهدي خلق" المحظورة.

وتتّهم السلطات الإيرانية، كلا من إسرائيل والولايات المتحدة، وجماعات معارضة، بينها منظمة "مجاهدي خلق"، بالوقوف وراء احتجاجات كانون الثاني/يناير.

وأعدمت السلطات الإيرانية، منذ 19 آذار/مارس، تسعة رجال، بتهم تتعلّق بالاحتجاجات.

وتُعدّ إيران ثاني أكثر دولة في العالم تنفيذا لأحكام الإعدام، بعد الصين، بحسب منظمات حقوقية.