تركيا قد تدرس المشاركة في إزالة الألغام في مضيق هرمز حال التوصل لاتفاق

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده ​قد تدرس المشاركة في عمليات ‌إزالة الألغام في مضيق هرمز في حال توصلت إيران والولايات المتحدة إلى ​اتفاق سلام.

وأضاف فيدان، في حديثه ​للصحافيين في لندن ⁠أنه من المتوقع أن يباشر ​فريق فني أعمال إزالة الألغام في ​المضيق بعد إبرام اتفاق، موضحا أن تركيا تنظر إلى هذه الجهود بشكل إيجابي ​من حيث المبدأ باعتبارها واجبا ​إنسانيا.

وذكر أن أي مهام لإزالة الألغام سينفذها فريق ‌فني ⁠من دول مختلفة، مؤكدا أن ليس لدى أنقرة "أي مشكلة" حيال المشاركة في تلك العمليات في ظل ​هذه الظروف.

وأشار ​إلى ⁠أن تركيا ستعيد تقييم موقفها إذا أصبح أي تحالف ​فني مستقبلي بين الدول طرفا ​في ⁠أي صراع متجدد.

وعبر فيدان أيضا عن اعتقاده بأن القضايا المتعلقة بالبرنامج ⁠النووي ​الإيراني يمكن حلها ​في الجولة المقبلة من المحادثات في باكستان.