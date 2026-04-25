تركيا قد تدرس المشاركة في إزالة الألغام في مضيق هرمز حال التوصل لاتفاق

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده قد تدرس المشاركة في عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز في حال توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق سلام.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وأضاف فيدان، في حديثه للصحافيين في لندن أنه من المتوقع أن يباشر فريق فني أعمال إزالة الألغام في المضيق بعد إبرام اتفاق، موضحا أن تركيا تنظر إلى هذه الجهود بشكل إيجابي من حيث المبدأ باعتبارها واجبا إنسانيا.
وذكر أن أي مهام لإزالة الألغام سينفذها فريق فني من دول مختلفة، مؤكدا أن ليس لدى أنقرة "أي مشكلة" حيال المشاركة في تلك العمليات في ظل هذه الظروف.
وأشار إلى أن تركيا ستعيد تقييم موقفها إذا أصبح أي تحالف فني مستقبلي بين الدول طرفا في أي صراع متجدد.
وعبر فيدان أيضا عن اعتقاده بأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني يمكن حلها في الجولة المقبلة من المحادثات في باكستان.