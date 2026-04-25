موجز أنباء العالم السبت: محادثات إيرانية باكستانية بلا الأميركيين وانتخابات بلدية بالضفة ووسط غزة

تجرى السبت انتخابات بلدية في الضفة الغربية المحتلة ووسط قطاع غزة هي الأولى منذ حرب الإبادة الإسرائيلية، فيما أجرت إيران محادثات مع مسؤولين باكستانيين بلا الأميركيين، في وقت رفض عقد لقاءات مباشرة مع واشنطن.

توجّه مبعوثا الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الباكستانية، السبت، في مسعى لإطلاق جولة مفاوضات جديدة مع إيران، رغم استبعاد وسائل إعلام رسمية إيرانية عقد أي مفاوضات مباشرة في الوقت الحالي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، إن الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد سبيل "للخروج من مستنقع الحرب".

وقالت القوات المسلحة الإيرانية، إنها ستردّ إذا واصلت الولايات المتحدة حصارها لموانئ الجمهورية الإسلامية، واصفة ممارسات الجيش الأميركي في المنطقة بأنها "سطو" و"قرصنة".

وتتمركز كاسحة ألغام ألمانية قريبا في البحر الأبيض المتوسط تمهيدا لاحتمال توليها مهمة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، على ما أفادت وزارة الدفاع في برلين.

وفي طهران، أعدمت السلطات رجلا دين بتنفيذ "مهمّة" لمصلحة جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) أثناء احتجاجات كانون الثاني/ يناير، بحسب ما أعلنت السلطة القضائية.

لبنان

استشهد أربعة أشخاص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، وذلك رغم سريان وقف إطلاق نار هش.

وفي أعقاب ذلك، "رد" حزب الله باستهداف بلدات إسرائيلية حدودية برشقة صاروخية، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض قذيفة وسقوط أخرى في "منطقة مفتوحة".

انتخابات بلدية في الضفة ووسط غزة

بدأ الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة ووسط قطاع غزة الإدلاء بأصواتهم لانتخاب مجالس بلدية، في أول عملية اقتراع منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة تجري في ظلّ منافسة محدودة وحالة من الإحباط الشعبي.

الحرب الروسية – الأوكرانية

قُتل ستة أشخاص على الأقل في غارات روسية على أوكرانيا، بحسب ما أفاد مسؤولون، قضى معظمهم في هجوم استهدف مبنى سكنيا في مدينة دنيبرو في الشرق، ما دفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الدعوة لفرض عقوبات جديدة على موسكو.

من جهتها، أعلنت رومانيا عن تحطّم طائرة مسيّرة على أراضيها إثر هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة، ما اضطرّها لإجلاء أكثر من 200 شخص.

وأعلن زيلينسكي خلال أول زيارة له إلى أذربيجان منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في شباط/ فبراير 2022، عن تعزيز التعاون بين كييف وباكو في مجالي الأمن والطاقة.

صربيا/ فرنسا

وجّه الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من باريس انتقادات لاذعة لأوروبا التي وصفها بأنها "متأخرة" على الصعيد العالمي لكنها تعتقد أنها لا تزال تتمتع "بنوع من التفوق الأخلاقي"، مشبّها إياها بالإمبراطورية الرومانية الغربية قبل سقوطها.

فرنسا

وجّه القضاء الفرنسي إلى سوري يبلغ 34 عاما تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سورية من خلال "تصرفات يُشتبه بأنه أقدم عليها ضمن جيش (رئيس النظام المخلوع) بشار الأسد" الملاحق بثلاث مذكرات توقيف دولية.

أستراليا

رفضت أستراليا المساعدة في إعادة مواطنيها المرتبطين بمشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك عقب تقرير أفاد بأن بعض العائلات الأسترالية الموجودة في مخيم روج في شمال شرق سورية تحاول العودة إلى وطنها.

الصحراء الغربية

رأى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا في كلمة أمام جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، أنّ ثمة "زخما حقيقيا" و"فرصة" لحل النزاع القديم في شأن هذه المنطقة.

الاتحاد الأوروبي/ واشنطن

وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع الولايات المتحدة للتنسيق بشأن إمدادات المعادن الحيوية اللازمة من أجل قطاعات رئيسية بينها الدفاع، في ظل تزايد القلق من هيمنة الصين.

واشنطن

يحضر دونالد ترامب مساء السبت للمرة الأولى عشاء مراسلي وسائل الإعلام المعتمدين في البيت الأبيض، ولكن خلافا لما جرت عليه العادة، لن يشارك في اللقاء أيّ ممثل فكاهي يُدلي وفقا للتقليد المتبّع بتعليقات ونكات عن الرئيس الأميركي، فيما يُتوقع أن يسود الحفل شيء من التشنج نظرا إلى العلاقة المتوترة بينه وبين الصحافة.

مالي

أعلن الجيش المالي أنه اشتبك مع "جماعات إرهابية" قال إنها شنّت هجمات في أنحاء البلاد الواقعة في الساحل الصحراوي الإفريقي، والتي تخوض منذ أكثر من عقد نزاعا مع تنظيمي "القاعدة" و"داعش".

الهند

قُتل ثلاثة أشخاص في اشتباكات مسلّحة بين مجموعتين إتنيتين في ولاية مانيبور المضطربة في شمال شرق الهند، بحسب ما أعلنت الشرطة.