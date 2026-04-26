إسرائيل أولًا... وإلا الحرمان من "غرين كارد" في الولايات المتحدة

“لا مكان في أميركا للأجانب الذين يتبنّون أيديولوجيات معادية لأميركا أو يدعمون منظمات إرهابية”، هكذا برّر مدير دائرة الهجرة الأميركية تشديد الإجراءات ضد مؤيدي فلسطين طالبي “الغرين كارد”.

أظهرت وثائق توجيه داخلية صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وجّهت موظفي سلطات الهجرة إلى رفض طلبات الحصول على "الغرين كارد" لمهاجرين شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين أو نشروا مواقف ناقدة لإسرائيل على شبكات التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة “نيويورك تايمز”، التي كشفت أن الوثائق، التي لم تُنشر سابقًا، تُظهر أن الإدارة الأميركية توسّع تطبيق توجيهات صدرت في آب/ أغسطس الماضي، تقضي بإخضاع المتقدّمين للحصول على الإقامة الدائمة لعمليات تدقيق أيديولوجي مرتبطة بما تصفه السلطات بـ"مواقف معادية لإسرائيل" أو "معاداة للسامية".

وتم توزيع هذه المواد الإرشادية الشهر الماضي على موظفي دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، وهي الجهة المسؤولة عن معالجة طلبات الهجرة القانونية والإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. وتُظهر الوثائق أن الموظفين طُلب منهم التعامل مع التعبيرات السياسية بوصفها "عاملًا سلبيًا حاسمًا" عند تقييم الطلبات.

الطلبة في جامعة كولومبيا - نيويورك (Getty images)

ومن بين الأمثلة التي اعتُبرت في الوثائق سببًا محتملًا لرفض الطلبات، منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه علم إسرائيل ممحوًّا إلى جانب عبارة: "أوقفوا الإرهاب الإسرائيلي في فلسطين". كما تشمل الأمثلة الأخرى نشر خريطة استُبدل فيها اسم إسرائيل بكلمة "فلسطين"، أو منشورات تدعو الإسرائيليين إلى "تذوّق بعض مما يعيشه الناس في غزة".

وتشير الوثائق إلى أن الوكالة، التي تُعد البوابة الأساسية للهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة، شهدت تحوّلًا واسعًا خلال ولاية ترامب. وضمن هذا التوجّه، عملت السلطات على سحب الجنسية من أميركيين متجنّسين، كما جرى توظيف عناصر فيدراليين مسلّحين للتحقيق في "جرائم الهجرة".

ووفق تحليل لبيانات الوكالة، فقد تراجعت الموافقات على منح "غرين كارد" بأكثر من النصف خلال الأشهر الأخيرة. كما غيّرت الوكالة تسمية الموظفين الذين يدرسون طلبات الهجرة من "ضباط خدمات الهجرة" إلى "حماة الوطن"، ويظهر ذلك في إعلانات التوظيف الجديدة، حيث يُطلب من المتقدّمين "حماية الوطن والثقافة الأميركية".

ولا تقتصر التوجيهات الجديدة على المواقف المؤيدة لفلسطين أو المنتقدة لإسرائيل، بل تمتد أيضًا إلى ما تصفه الإدارة بـ"النشاط المعادي لأميركا"، إذ تدعو الوثائق الموظفين إلى التدقيق في ملفات كل من شاركوا في احتجاجات داخل الجامعات الأميركية منذ اندلاع الحرب على غزة.

كما تعتبر الوثائق أن "تدنيس العلم الأميركي" يشكّل مؤشرًا واضحًا على رفض طلبات الإقامة، مستندة إلى أمر تنفيذي أصدره ترامب العام الماضي، دعا فيه وزارة العدل إلى ملاحقة المحتجّين الذين يحرقون العلم الأميركي، رغم أن المحكمة العليا الأميركية كانت قد اعتبرت سابقًا أن حرق العلم يدخل ضمن "أشكال التعبير السياسي" المحمية بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.

وتتضمن التعليمات أيضًا مراقبة المنشورات التي تدعم ما تصفه السلطات بـ"الأيديولوجيات الهدّامة"، مثل حمل لافتات تدعو إلى إسقاط الحكومة الأميركية، وطُلب من الموظفين إحالة أي حالة تتضمن "سلوكًا أو آيديولوجيا مشبوهة" إلى مستويات إدارية عليا وإلى مكتب المستشار القانوني للوكالة.

وكان مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، جوزيف إدلو، قد دافع عن هذه السياسة خلال جلسة استماع في الكونغرس، في شباط/ فبراير الماضي، قائلا: "لا مكان في أميركا للأجانب الذين يتبنّون أيديولوجيات معادية لأميركا أو يدعمون منظمات إرهابية".

بدوره، قال المتحدث باسم الوكالة، زاك كاهلر، إن "الشخص الذي يكره أميركا لا يمكنه المطالبة بالعيش فيها. هذا يناقض المنطق السليم".

كما دعم البيت الأبيض هذه السياسات، وقالت المتحدثة باسم الإدارة، أبيغيل جاكسون، إن "هذه السياسة لا علاقة لها بحرية التعبير، بل تهدف إلى حماية المؤسسات الأميركية والأمن القومي والحريات داخل الولايات المتحدة".

في المقابل، يرى منتقدو السياسة الجديدة أن الإدارة تستخدم قوانين الهجرة كأداة لقمع حرية التعبير، وتخلط عمدًا بين انتقاد سياسات إسرائيل ومعاداة السامية.

وقالت المسؤولة السابقة في دائرة الهجرة خلال إدارة جو بايدن، أماندا باران، إن "ربط قرارات منح الغرين كارد بالفحص الأيديولوجي ويتناقض مع الأسس التي قامت عليها الولايات المتحدة. لا مكان لهذا في دولة بُنيت على وعد حرية التعبير".

ورغم أن سلطات الهجرة الأميركية امتلكت تاريخيًا هامشًا واسعًا لاتخاذ قرارات بشأن منح الإقامة الدائمة، استنادًا إلى عوامل مثل السجل الجنائي أو المخاطر الأمنية أو الروابط العائلية أو الخلفية المهنية، فإن الأيديولوجيا لم تكن غائبة بالكامل عن قوانين الهجرة الأميركية.

فالقانون الأميركي يمنع أصلًا منح "غرين كارد" لأعضاء الأحزاب الشيوعية أو المنظمات التوتاليتارية، كما يحظر منح الإقامة لمن يُصنَّفون "أنارخيون" أو لمن يدعون إلى إسقاط الحكومة الأميركية "بالقوة أو بوسائل غير دستورية".

لكن مسؤولين سابقين في أجهزة الهجرة قالوا إن السلطات كانت تتحاشى في السابق تجاوز الخط الفاصل بين التدقيق الأمني وانتهاك الحقوق الدستورية، وكانت تركز فقط على التصريحات التي تتضمن تحريضًا مباشرًا أو تشجيعًا على العنف، خشية الاصطدام بحرية التعبير المحمية دستوريًا.

وبحسب المنتقدين، فإن التعليمات الجديدة تتجاوز هذه الحدود بشكل غير مسبوق، وتفتح الباب أمام معاقبة المواقف السياسية المعارضة لإسرائيل تحت غطاء "الأمن القومي".

ويأتي هذا التوجّه ضمن حملة أوسع تستهدف الناشطين المتضامنين مع فلسطين في الولايات المتحدة. فقد ألغى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مؤخرًا تأشيرات دخول عدد من الطلبة الناشطين، بينهم الباحثة التركية روميسا أوزتورك، بعدما كتبت مقالًا انتقدت فيه تعامل الجامعة التي تدرس فيها، جامعة تافتس في ماساتشوستس، مع مطالب المحتجين المؤيدين لفلسطين.

وفي موازاة تشديد الإجراءات على طالبي "الغرين كارد"، اقترحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أيضًا توسيع عمليات فحص حسابات التواصل الاجتماعي لتشمل جميع السياح الراغبين بدخول الولايات المتحدة، كشرط مسبق للحصول على إذن الدخول.