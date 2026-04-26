طهران تبحث مع قطر والسعودية تثبيت الهدنة وتعزيز المسار الدبلوماسي

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن والسعودي فيصل بن فرحان، سبل ترسيخ وقف إطلاق النار. واستعرض عراقجي تحديات التهدئة ومبادرات طهران لإنهاء الحرب، وسط تعثر المفاوضات المباشرة مع واشنطن في باكستان.

بحث وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والسعودي فيصل بن فرحان، التطورات الإقليمية والمسار الدبلوماسي في إطار وقف إطلاق النار.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن عراقجي أشار إلى التحديات التي تعيق ترسيخ وقف إطلاق النار بشكل دائم.

كما قدم معلومات حول المبادرات الدبلوماسية التي تقوم بها إيران لإنهاء الحرب، وخفض التوتر.

وأكدت الأطراف بحسب التلفزيون الإيراني، أهمية اضطلاع دول المنطقة بدور بنّاء في إدارة الأزمات، وأنهم شددوا على ضرورة مواصلة الاتصالات لدعم جهود السلام وتعزيز الاستقرار.

من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري، استعداد بلاده للإسهام في جهود الوساطة.

وفي اتصاله مع نظيره السعودي بحث، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آخر التطورات في المنطقة والمسار الدبلوماسي الجاري في إطار وقف إطلاق النار.

وأطلع الوزير الإيراني نظيره السعودي بشكل خاص على المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار، مقدما معلومات بشأن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وخفض التوتر.

يٌذكر أنّ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وصل اليوم الأحد، مجددا إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، بعد مشاورات أجراها في سلطنة عُمان.

ومساء الجمعة، وصل عراقجي، إلى إسلام أباد، وكان متوقعا أن يلتقي المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومستشاره وصهره جاريد كوشنر.

لكن وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" ذكرت، السبت، أن عراقجي، غادر إسلام أباد، عقب لقائه مسؤولين باكستانيين.

بينما نقلت قناة "فوكس نيوز" الأميركية عن الرئيس دونالد ترامب، إن ويتكوف وكوشنر، لن يتوجها إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع إيران.

وفي 21 نيسان/ أبريل الجاري، أعلن ترامب، تمديد الهدنة مع إيران، بناء على طلب الوساطة الباكستانية، "إلى حين تقديم طهران مقترحها" بشأن المفاوضات، دون تحديد سقف زمني.

وبدأت واشنطن وتل أبيب في 28 شباط/ فبراير الماضي، حربا على طهران، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل إعلان هدنة أسبوعين في 8 من الشهر الجاري، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، علما بأن هناك تباعدا في موقف الطرفين.