موجز أنباء العالم الأحد: اعتقال مطلق النار في واشنطن.. نتنياهو يزعم أن حزب الله يقوّض الهدنة

اعتقلت السلطات الأميركية مسلّحًا أطلق النار في حفل حضره ترامب وزوجته ومسؤولون كبار آخرون.. عراقجي يعود إلى باكستان بعد زيارة عُمان.. إسرائيل تأمر بإخلاء 7 بلدات لبنانية وتتهم حزب الله بتقويض الهدنة...

يحوي موجز أنباء العالم لليوم الأحد أهم الأخبار من حول العالم، ويشمل تحديثًا بشأن حادثة إطلاق النار في حفل مراسلي البيت الأبيض بحضور ترامب، واستمرار إسرائيل بخرق الهدنة مع لبنان في الجنوب، وارتقاء شهداء في غزة بسبب خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وأخبار أخرى تجدونها في ما يلي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

الولايات المتحدة الأميركية

تدخّل عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي لإجلاء دونالد ترامب، في أثناء حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض مساء السبت، بعدما سُمعت أصوات إطلاق نار.

وفتح عناصر الأمن النار على مسلّح اقتحم الموقع عبر بوابة أمنية مباشرة خارج قاعة الحفلات في الفندق، حيث كان ترامب وزوجته ميلانيا وكبار مسؤولي الحكومة، والمئات غيرهم من الضيوف يحضرون العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض، واعتُقل الرجل في مكان الحادث.

ولفت ترامب في إحاطة صحافية في البيت الأبيض بُعيد الحادثة، الى أن الجهات الأمنية ترجّح أن يكون المسلّح قد تصرّف بمفرده، وقال "أعتقد ذلك أيضا".

وترجّح السلطات الأميركية، أن المسلح الذي اعتُقل بعدما حاول اقتحام حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في حضور الرئيس ترامب كان يعتزم استهداف كبار المسؤولين في الإدارة، بحسب ما قال المدعي العام، تود بلانش.

وأفادت وسائل إعلام أميركية، بأن المشتبه به هو كول توماس ألين، وعمره 31 عاما.

واستنكر عدد كبير من قادة العالم الحادثة، وأعربوا عن رفضهم لما أسموه "العنف السياسي".

لبنان

أفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام عن غارة على بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، بعد إنذار من الجيش الإسرائيلي بإخلائها مع 6 قرى أخرى، في ما قال إنه رد على "خرق" حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

وزعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، أن حزب الله "يقوّض" اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه منذ سريانه قبل أقل من أسبوعين.

باكستان

تترقب باكستان التي تقود الوساطة بين طهران وواشنطن، زيارة جديدة لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ضمن مساعي إنهاء الحرب.

وسيحلّ عراقجي في إسلام آباد للمرة الثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وهذه المرة غداة إلغاء ترامب زيارة كان يتوقع أن يجريها مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

إيران

أعدمت إيران رجلا دينَ بالانتماء إلى جماعة "جيش العدل"، وبالتورط في هجمات على قوات الأمن في جنوب شرق البلاد، حسبما أعلنت السلطة القضائية.

إسرائيل

عيّنت إسرائيل أول سفير لها في إقليم أرض الصومال (صوماليلاند)، بعد أشهر من اعترافها رسميا بالإقليم الانفصالي الواقع في القرن الإفريقي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

فلسطين

أفاد الدفاع المدني في غزة باستشهاد 3 فلسطينيين على الأقل، بينهم امرأة، بنيران الجيش الإسرائيلي.

سورية

عقدت أوّل جلسة محاكمة غيابية للرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، وشقيقه ماهر مع عدد من رموز الحكم السابق، من أبرزهم المسؤول الأمني السابق، عاطف نجيب، الذي مثل حضوريا أمام المحكمة.

مالي

قُتل وزير الدفاع المالي الجنرال، ساديو كامارا، وزوجته الثانية واثنان من أطفاله، في هجوم لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" على منزله في كاتي قرب باماكو، بحسب عائلته ومصدر حكومي وعدة عسكريين.

وتجددت المعارك في مدينة كيدال في شمال مالي بين المتمردين الطوارق المتحالفين مع تنظيم القاعدة، والجيش المدعوم من مرتزقة روس، غداة هجمات منسّقة في عدة مدن من الدولة التي يحكمها مجلس عسكري.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "أعمال العنف" في مالي بعدما أعلنت جماعة جهادية أن مقاتليها شنّوا مع متمردين من الطوارق هجمات ضد الجيش في أنحاء الدولة التي يتولى مجلس عسكري الحكم فيها.

وأعلن المتمردون الطوارق التوصل إلى "اتفاق" يقضي بانسحاب الجنود الروس التابعين لـ"فيلق إفريقيا" من مدينة كيدال في شمال مالي، التي قالوا إنهم صاروا يسيطرون عليها "بالكامل".

كولومبيا

قُتِل 14 شخصا واصيب 38 بجروح على الأقل جراء تفجير عبوة ناسفة في جنوب غرب كولومبيا، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة، في ظل تصاعد أعمال العنف قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا بممارسة "الإرهاب النووي"، وذلك مع إحياء بلاده الذكرى السنوية الأربعين لكارثة تشيرنوبيل النووية.

وأسفرت ضربات روسية في أنحاء أوكرانيا عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 على الأقل بجروح، بحسب ما أفاد مسؤولون أوكرانيون.