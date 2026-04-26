"خسرنا كل شيء رغم أننا نملك الأرض": تصعيد الهدم في سلوان لصالح الاستيطان

في حيّ البستان ببلدة سلوان، جنوبيّ البلدة القديمة في القدس، لا تبدو رواية "الحديقة التوراتية" مجرّد مشروع سياحي أو أثري، بل عنوانًا لسياسة تهجير طويلة الأمد تُنفّذ تحت غطاء التخطيط والبستنة والآثار. فالمخطط الإسرائيلي المعروف باسم "حديقة الملك" يقوم أساسًا على هدم حيّ فلسطيني قائم منذ عقود، وتحويله إلى فضاء توراتي يخدم مشروع "مدينة داود" الاستيطاني، رغم غياب أيّ إجماع أثري حاسم يثبت الرواية التي تستند إليها السلطات والجمعيات الاستيطانية لتبرير عمليات الهدم والإخلاء.

وفي قلب هذا المشهد، ترقد الفلسطينية يسرى قويدر (97 عامًا) عاجزة على سريرها، فيما يتهدّد خطر الهدم منزلها الذي عاشت فيه لأكثر من نصف قرن في حيّ البستان. وإذا نُفّذ أمر الهدم، فستكون هذه المرّة الثالثة التي تُهجَّر فيها من منزلها.

تقول يسرى لوكالة فرانس برس، وهي مستلقية على فراشها داخل المنزل الذي تأوي إليه مع 12 فردًا من عائلتها: "أريد أن أبقى في منزلي".

نجلها محمد قويدر يردّ على هذه الرواية قائلًا إن المنزل أُقيم عام 1970، "وفي ذلك الوقت لم تكن هناك تصاريح بناء أصلًا"، مضيفًا: "حاولنا كل الطرق القانونية الممكنة".

ويكشف تاريخ حيّ البستان جانبًا مركزيًا من الأزمة، فالحيّ الواقع في وادي كدرون كان حتى ما قبل عام 1967 منطقة زراعية يستخدمها أهالي سلوان لزراعة أشجار الفاكهة. لكنّ المخطط الهيكلي الإسرائيلي المعروف بـ"ع.م/9"، الذي صودق عليه عام 1976، صنّف المنطقة باعتبارها "مساحة مفتوحة" يُمنع البناء فيها، من دون أن يوفّر في المقابل أيّ بدائل عمرانية حقيقية لتوسّع السكان الفلسطينيين الطبيعي.

ومع تفاقم الاكتظاظ السكني في سلوان، اضطرّ السكان إلى البناء في الوادي، في ظلّ سياسات تخطيطية تقيّد البناء الفلسطيني في القدس الشرقية بشكل شبه كامل، بينما تتوسع المشاريع الاستيطانية اليهودية بوتيرة متسارعة.

وبحسب منظمة عير عميم الإسرائيلية، فقد تسارعت عمليات الهدم في حيّ البستان "بشكل كبير" منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب على غزة، وبات خطر الهدم يهدد "الغالبية العظمى" من منازل الحيّ البالغ عددها 115 منزلًا.

وتشير المنظمة إلى أن سلطات الاحتلال هدمت منذ مطلع العام الجاري 17 منزلًا في الحي، مقارنة بـ13 منزلًا في عام 2025 و24 منزلًا في عام 2024. وترى المنظمة أن التصعيد جاء بعد ما وصفته بـ"قرار مفاجئ" اتخذته بلدية الاحتلال بالتوقف عن التباحث مع السكان بشأن أيّ "حلول سكنية" داخل المنطقة.

ويؤكد المتحدث باسم لجنة أهالي حيّ البستان، فخري أبو دياب، من أمام أنقاض خمسة منازل هُدمت سابقًا، أن البلدية "تريد هدم 115 منزلًا بحلول تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".

وقال أبو دياب، خلال جولة لدبلوماسيين أجانب في الحي: "نطلب منكم منع ذلك والسماح لنا بالبقاء في منازلنا. هذا قرار سياسي، وقادة العالم لا يفعلون شيئًا. يجب أن تفعلوا شيئًا".

وأضاف أبو دياب، الذي هُدم منزله عام 2024: "ما يقومون به يمثل جريمة حرب، يهدمون المنازل ويهجّروننا، وليس لدينا مكان نذهب إليه".

وتتمحور القضية حول توسيع مشروع "مدينة داود" الأثري والسياحي الذي تديره منظمة إلعاد الاستيطانية في سلوان، وهي جمعية تعمل منذ سنوات على توسيع الوجود الاستيطاني اليهودي في المنطقة، عبر مشاريع أثرية وسياحية وعقارية.

ويهدف مشروع "حديقة الملك" إلى تحويل حيّ البستان إلى امتداد مباشر لما يسمى "الحديقة الوطنية لمحيط أسوار القدس"، بحيث يُزال الحي الفلسطيني لصالح متنزّه سياحي يخدم زوار "مدينة داود".

وتحذر منظمة "عير عميم" من أنّ أكثر من ألفي فلسطيني يواجهون خطر التهجير، في ما قد يشكل واحدة من أوسع موجات الإخلاء القسري في القدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967.

ويقول عمر أبو رجب (60 عامًا)، بينما يهدم منزله بيديه تجنبًا لتحمّل تكاليف الهدم التي تفرضها البلدية على أصحاب المنازل بعد تنفيذ عمليات الهدم القسري: "هو (المستوطن) مسموح له البناء، يبعد عني خمسين مترًا، ولا أحد يمنعه".

ويضيف أبو رجب أن الغرامات المفروضة عليه وصلت إلى 64 ألف شيكل، فيما سيُجبر على دفع عشرات آلاف الشواكل الإضافية إذا نفذت البلدية عملية الهدم بنفسها.

وفيما كان حفيداه يحطمان جدران المنزل الجبسية بالمطارق، بعد تغيبهما عن المدرسة للمساعدة في الهدم، قال أبو رجب بمرارة: "خسرنا كل شيء، رغم أننا نملك هذه الأرض".

وفي حيّ البستان، القضية ليست نزاع على تراخيص بناء أو تنظيم عمراني، بل صراع على الحق في البقاء ذاته؛ إذ تتحول فكرة "الحديقة" إلى أداة اقتلاع، ويتحوّل التخطيط الحضري إلى وسيلة لإعادة تشكيل المدينة ديمغرافيًا وسياسيًا، عبر محو حيّ فلسطيني قائم لصالح سردية توراتية ومشروع استيطاني يقدَّم بوصفه "تطويرًا" و"حفاظًا على التراث".