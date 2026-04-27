بوتين خلال لقائه عراقجي: روسيا ستبذل كل ما بوسعها للمساعدة في إحلال السلام

أبلغ بوتين وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده موسكو ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إحلال السلام في الشرق الأوسط. وقال عراقجي، إن الحرب "أظهرت للعالم قوة إيران الحقيقية"، مضيفا "بات واضحا أن للجمهورية الإيرانية نظاما مستقرا وصلبا وقويا".

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، في سان بطرسبورغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مؤكدا أن موسكو ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إنهاء الحرب الأميركية – الإسرائيلية عليها.

وفي وقت سابق، اتهم عراقجي واشنطن بأنها أفشلت المحادثات التي كانت مرتقبة مع طهران في العاصمة الباكستانية.

وفي إطار جولته الدبلوماسية لحشد الدعم للجمهورية الإسلامية في مواجهة الولايات المتحدة، وصل عراقجي صباح الإثنين إلى سان بطرسبورغ في شمال غرب روسيا حيث استقبله الرئيس الروسي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن بوتين قوله "من جانبنا، سنفعل كل ما يخدم مصالحكم ومصالح جميع شعوب المنطقة، حتى يتحقق السلام في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أن "روسيا، على غرار إيران، تعتزم مواصلة علاقاتنا الإستراتيجية"، مشيدا بـ"مدى شجاعة وبطولة الشعب الإيراني في نضاله من أجل استقلاله وسيادته"، بحسب ما أفادت وكالة "تاس" الروسية.

ومن جانبه، أكد عراقجي أن الجمهورية الإسلامية "مستقرة وصلبة"، وذلك بحسب ما نقل التلفزيون الروسي الرسمي.

وقال عراقجي خلال لقائه بوتين، إن الحرب الأميركية – الإسرائيلية "أظهرت للعالم قوة إيران الحقيقية"، مضيفا "بات واضحا أن للجمهورية الإسلامية الإيرانية نظاما مستقرا وصلبا وقويا".

وأضاف أن روسيا وقفت إلى جانب إيران، وسيواصل البلدان "شراكتهما الإستراتيجية".

"مطالب مبالغ فيها"

ومضت نحو ثلاثة أسابيع على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه إثر 40 يوما من القتال بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ولا تزال موسكو من أبرز الداعمين للجمهورية الإسلامية.

وقال عراقجي لدى وصوله إلى روسيا إن هدف زيارته "مناقشة التطورات المتعلقة بالحرب (...) والتشاور مع أصدقائنا".

وأضاف أن "المطالب المبالغ فيها" من جانب واشنطن هي التي أدت إلى "فشل الجولة السابقة من المفاوضات رغم التقدم الذي تحقق".

ومع فشل عقد جولة مفاوضات جديدة في إسلام آباد، كثّف وزير الخارجية الإيراني تحركاته الدبلوماسية، إذ قصد إسلام آباد الجمعة، حيث التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف، قبل أن يتوجه إلى سلطنة عمان، حيث اجتمع مع السلطان هيثم بن طارق.

وكتب عراقجي على منصة "إكس" عن زيارته إلى مسقط "بصفتنا الدولتين الوحيدتين المطلتين على مضيق هرمز، ركزنا على سبل ضمان عبور آمن بما يخدم مصالح جيراننا والعالم".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تحدثت عن "رسائل" بين طهران وواشنطن، فيما تحدث موقع "أكسيوس" عن مقترح إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يخضع لإغلاق إيراني وحصار أميركي في وقت واحد.

وأعلن مسؤول كبير، الإثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية ستكون الجهة المسؤولة عن مضيق هرمز بموجب القانون المقترح لإدارة الممر الملاحي الإستراتيجي.

وقال إبراهيم عزيزي وهو رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، للتلفزيون الرسمي إن القوات المسلحة تسيطر فعلا على المضيق وتسعى إلى منع مرور "السفن المعادية"، مضيفا أن القانون المقترح ينص أيضا على أن تسدد العائدات المالية من عبور المضيق بالريال الإيراني.

"رسائل" و"مقترح"

في مؤشر يدل على استمرار الجهود الدبلوماسية غير المباشرة، أفادت وكالة أنباء "فارس" بأن إيران نقلت "رسائل مكتوبة" إلى الأميركيين عبر باكستان، تناولت "بعض الخطوط الحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك القضايا النووية ومضيق هرمز".

لكن الوكالة قالت إن تلك الرسائل ليست جزءا من أي مفاوضات.

غير أن موقع "أكسيوس" الأميركي قال إن إيران قدمت للولايات المتحدة مقترحا جديدا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، على أن يُناقش الملف النووي لاحقا.

ونقل الموقع معلوماته عن مسؤول أميركي ومصدرين آخرين وصفهما بأنهما مطلعان على الملف.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) على تطبيق "تلغرام" تقرير "أكسيوس" من دون أن تنفيه.

ويشكّل التوتر البحري في الخليج نقطة تجاذب أساسية، اذ تفرض واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بينما تواصل طهران إغلاق مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. وترفض طهران التفاوض في ظل الحصار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ألغى السبت زيارة كانت مقررة إلى باكستان لكل من صهره جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف. وقال الأحد إنه بإمكان الإيرانيين التواصل مع واشنطن إن أرادوا ذلك.

وعقد ترامب اجتماع أزمة بشأن إيران الإثنين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية. وتناول الاجتماع مقترح إيران إعادة فتح مضيق هرمز وتأجيل المناقشات النووية لوقت لاحق.

كما من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مساء الإثنين في نيويورك لمناقشة أمن الملاحة البحرية.