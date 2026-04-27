بيانات: 6 ناقلات نفط إيرانية أجبرت على العودة والملاحة محدودة في مضيق هرمز

أجبرت 6 ناقلات نفط إيرانية على متنها نحو 10.5 ​مليون برميل من ​النفط على العودة جراء الحصار الأميركي، وفي المقابل يشهد مضيق هرمز ملاحة محدودة؛ بحسب ما أظهرت بيانات تتبع السفن.

أظهرت بيانات تتبع السفن، الإثنين، أن ست ناقلات محملة بالنفط الإيراني أُجبرت في الآونة الأخيرة على العودة ​إلى إيران جراء الحصار الأميركي، مما يؤكد التأثير الذي تفرضه الحرب الأميركية – الإسرائيلية على ‌إيران على حركة الملاحة عبر المضيق وهو طريق رئيسي لصادرات النفط العالمية.

وقبل بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير، كان ما بين 125 و140 سفينة تعبر المضيق يوميا، إلا ​أن سبع سفن فقط عبرته خلال اليوم الماضي، وفقا لبيانات تتبع السفن من ​شركة كبلر وتحليلات الأقمار الاصطناعية من شركة "سينماكس". ولم تكن أي ⁠منها تحمل نفطا متجها إلى السوق العالمية.

وأشارت البيانات إلى أن من بين هذه السفن ​سفينة الشحن الجاف "بافاند" التي ترفع العلم الإيراني والتي غادرت من ميناء إيراني بالإضافة إلى سفن ​أخر غادرت من موانئ عراقية.

وفرضت إيران قيودا على الملاحة في المضيق، وأعلنت الولايات المتحدة في 13 نيسان/ أبريل أنها ستفرض حصارا على الملاحة المرتبطة بإيران. وأعلن الجيش الأميركي في 25 نيسان/ أبريل، ​أن القوات الأميركية أعادت 37 سفينة منذ ذلك الحين.

ولم يقدم الجيش الأميركي تفاصيل كاملة ​عن أنواع السفن التي حوّل مسارها أو المواقع الدقيقة لعمليات الاعتراض.

وقالت شركة الوساطة البحرية "كلاركسونز" في مذكرة ⁠الاثنين "هاجمت إيران سفنا واحتجزتها لعدم التزامها بشروط العبور المطلوبة، بينما واصلت الولايات المتحدة فرض حصارها".

وأظهرت تحليلات لصور أقمار اصطناعية من (تانكر تراكرز دوت كوم)، أن ست ناقلات إيرانية عادت للموانئ ثم عبرت المضيق من جديد خلال الأيام القليلة الماضية وعلى متنها نحو 10.5 ​مليون برميل من ​النفط.

وبينما أصدرت القوات ⁠الأميركية في خليج عُمان تعليمات لبعض السفن بالعودة، سُمح لسفن أخرى بمواصلة الإبحار.

وأظهرت بيانات "تانكر تراكرز دوت كوم"، أن ناقلتين تحملان ​نحو أربعة ملايين برميل من النفط الإيراني أبحرت في 24 ​نيسان/ أبريل متجهتين ⁠إلى آسيا رغم الحصار الأميركي.

ووفقا لتحليل من الموقع نفسه، شوهدت أربع ناقلات نفط إيرانية فارغة آخر مرة قبالة سواحل باكستان بعد عودتها من آسيا.

وقال محللون، إن القوات الأميركية ⁠تُحول مسار ​سفن مرتبطة بإيران شرقا حتى مضيق ملقة، لذا ​يظل من غير الواضح ما إذا كانت هذه الشحنات ستصل إلى المشترين أم سيتم اعتراضها وإعادتها إلى إيران.

ولا ​تزال مئات السفن ونحو 20 ألف بحار عالقين في الخليج.