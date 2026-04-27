عراقجي إلى روسيا... فتح هرمز أولا ومفاوضات النووي لاحقا

تتواصل التحركات الدبلوماسية بين طهران وموسكو وواشنطن، إذ أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، محادثات في موسكو، في وقت يتصاعد فيه الحراك السياسي المرتبط بملف التفاوض مع الولايات المتحدة.

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، الإثنين، حيث يجري مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إلى جانب لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، في إطار حراك دبلوماسي متسارع يهدف لإحياء مسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، وبعد زيارة عراقجي إلى مسقط العُمانية وإسلام آباد الباكستانية.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصادر مطلعة أن عراقجي حمل خلال جولته الأخيرة رسائل مكتوبة إلى الجانب الأميركي عبر الوسيط الباكستاني، تتعلق بما وصفته طهران بـ"الخطوط الحمراء"، وعلى رأسها ملفها النووي وقضية مضيق هرمز.

كما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أميركيين، بأن إيران قدمت عبر وسطاء باكستانيين مقترحا جديدا يهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق، مع تأجيل التفاوض حول الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما لا يزال قيد الدراسة من جانب واشنطن.

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده منفتحة على التواصل إذا رغبت طهران في التفاوض، مؤكدا أن قنوات الاتصال متاحة وآمنة، وأن القرار بيد الإيرانيين للبدء بالحوار.

من جانبه، أوضح عراقجي في تصريحات لوكالة "إرنا" أن زيارته إلى إسلام آباد كانت "إيجابية"، مشيرا إلى بحث ظروف استئناف المفاوضات مع واشنطن، ومؤكدا أن أي مسار تفاوضي يجب أن يضمن حقوق الشعب الإيراني بعد فترة من "الصمود والمقاومة".

وقال أيضا إن ​إيران وعُمان، بصفتهما ​دولتين ⁠مطلتين على مضيق هرمز، اتفقتا على مواصلة المشاورات على ⁠مستوى ​الخبراء لضمان المرور ​الآمن وحماية المصالح المشتركة في الممر ​المائي.

وأعلن عراقجي في منشور على منصة اكس أن المحادثات في عُمان ركزت على ضمان عبور آمن عبر مضيق هرمز، "لصالح جميع جيراننا الأعزاء والعالم". وأضاف "جيراننا هم أولويتنا".

وكان عراقجي قد وصف في منشور سابق "زيارة مثمرة للغاية الى باكستان التي نقدّر للغاية نواياها الطيبة وجهودها الأخوية لإعادة إحلال السلام في منطقتنا. عرضت وجهة نظر إيران بشأن إطار عمل... لإنهاء الحرب على إيران بشكل دائم. علينا أن نرى ما اذا كانت الولايات المتحدة جادة فعلا بشأن الدبلوماسية".