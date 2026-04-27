تحليلات: كوريا الشمالية تستغل انشغال واشنطن مع إيران لتطوير قدراتها العسكرية

كثّفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية مؤخرًا بواقع 5 عمليات إطلاق منذ اندلاع الحرب على إيران، فيما يراه محلّلون استعراضًا لقدراتها وتعزيزًا لردعها، مستفيدة من انشغال القوى الكبرى بالأزمات الدولية، إلى جانب تطوير منظوماتها الصاروخية التقليدية والنووية.

تستغل كوريا الشمالية انشغال الولايات المتحدة بإيران لتسريع برنامجها العسكري وتعزيز قدراتها النووية، وفق ما يرى محللون.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

أجرت كوريا الشمالية 5 اختبارات صاروخية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية-الأميركية على إيران، 4 منها جرت في نيسان/ أبريل، في أعلى حصيلة شهرية منذ كانون الثاني/ يناير 2024، بحسب إحصاء نشرته وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ويرى خبراء تحدثوا إلى الوكالة، أنّ هذه الاختبارات تعكس رغبة كوريا الشمالية في عرض قوتها في ظل تحولات موازين القوى والقواعد الدولية بفعل النزاعات، لا سيّما في المنطقة العربية.

وقال الخبير في شؤون كوريا الشمالية بجامعة "كيونغنام" الكورية الجنوبية، ليم أول تشول، إنّ "المشهد الأمني العالمي الحالي تحوّل إلى ’منطقة بلا قواعد’ إذ لم تعد المعايير الدولية سارية".

كوريون جنوبيون يتابعون إطلاق صاروخ باليستي من كوريا الشمالية (Getty Images)

وأضاف "تستغل كوريا الشمالية هذا الفراغ... لإكمال ترسانتها النووية".

وجاء هذا التسارع بعد وقت قصير من انعقاد مؤتمر حزب العمال الحاكم في شباط/ فبراير، لتحديد التوجهات الوطنية.

ويعتبر الباحث في المعهد الكوري للوحدة الوطنية، هونغ مين، أنّ التوقيت يوحي بأنّ كوريا الشمالية تسعى إلى "إبراز تقدم ملموس" في قدراتها العسكرية.

وشدّد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، خلال المؤتمر على أنّ الوضع النووي لبلاده "دائم وغير قابل للرجوع". فيما تقول القيادة الكورية الشمالية، إنّ برامجها العسكرية تهدف إلى ردع أي محاولة لإسقاط نظامها، وهو ما تتهم الولايات المتحدة بالسعي إليه منذ عقود.

وشملت الاختبارات الأخيرة صواريخ بالستية، وهي محظورة بموجب عقوبات، إلى جانب صواريخ كروز مضادة للسفن، وأخرى تكتيكية مزودة بذخائر عنقودية.

"الوقت المناسب"

ويشير محللون إلى تحقيق تقدم تقني وقدرة متزايدة على استخدام أسلحة مزدوجة، تقليدية ونووية.

وقال ليم، إنّ كوريا الشمالية تبدو قادرة على استخدام رؤوس نووية مصغّرة، وتنفيذ "هجمات إغراقية" تهدف إلى إرباك أنظمة الدفاع عبر كثافة المقذوفات.

وأضاف أنّ "النظام يرى أنّ الوقت مناسب لتسريع الردع الهجومي وتطوير القوات التقليدية والنووية بالتوازي، ما دامت الولايات المتحدة منشغلة في الشرق الأوسط".

وكانت كوريا الشمالية قد أدانت الهجمات الأميركية على إيران، ووصفتها بأنّها "أفعال عصابات"، لكن لا يبدو أنّها قدّمت دعمًا عسكريًّا لطهران كما فعلت مع روسيا في حرب أوكرانيا، كما لم توجّه انتقادًا مباشرًا إلى دونالد ترامب، الذي التقى كيم 3 مرات.

ومن المقرر أن يتوجّه الرئيس الأميركي إلى الصين في أيار/ مايو، فيما عاد الحديث عن احتمال عقد قمة رابعة مع كيم جونغ أون، رغم أنّ مبادرات سابقة لم تُثمر.

في ظل تأكيد كوريا الشمالية مجددًا رفض نزع سلاحها النووي الذي تطالب به واشنطن.

"عقوبات متقادمة"

ترى كوريا الشمالية أيضًا في تحركاتها العسكرية وسيلة لإبراز متانة تحالفها مع روسيا، التي دعمتها اقتصاديًّا وتقنيًّا مقابل إرسال قوات كورية شمالية للقتال في أوكرانيا.

وقال ليم، إنّ ذلك "محاولة لإظهار أنّ لديها حليفًا قويًّا هو روسيا رغم الضغوط الأميركية والصينية، ما يجعل العقوبات بحكم الأمر الواقع متقادمة".

وشهدت العلاقات بين البلدين أخيرًا افتتاح أول جسر بري يربطهما، إلى جانب بدء بناء "مستشفى صداقة" في مدينة وونسان شرقي كوريا الشمالية.

كما أفادت مصادر، بأنّ السفير الكوري الشمالي في موسكو ناقش إمكان قيام تعاون زراعي في منطقة خيرسون الأوكرانية، الخاضعة لسيطرة روسيا.

وقال المتخصص في شؤون كوريا الشمالية بجامعة كوريا في سيول، فيودور ترتيتسكي، إنّ "كوريا الشمالية من الدول القليلة التي لا تخشى العمل في الأراضي الأوكرانية المحتلة، والطرفان يستفيدان من هذا الوضع".