غارات إسرائيلية وهجمات لحزب الله من جنوب لبنان

يتواصل التوتر على جانبي الحدود اللبنانية–الإسرائيلية مع تصعيد ميداني متبادل، حيث تنفذ إسرائيل غارات جوية وعمليات عسكرية في جنوب لبنان، فيما يعلن حزب الله تنفيذ هجمات صاروخية وإطلاق مسيّرات باتجاه مواقع إسرائيلية حدودية، وسط تحذيرات من توسع رقعة المواجهة.

وفي المقابل، شهدت مناطق الشمال الإسرائيلي حالة استنفار بعد رصد تهديدات جوية وإطلاق صواريخ، ما دفع إلى تفعيل الإنذارات وتعليق فعاليات عامة في بعض المناطق الحساسة، في ظل استمرار حالة القلق الأمني وتزايد التوتر على الجبهة الشمالية.

تشهد جبهة جنوب لبنان تصعيدًا متقطعًا، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وعمليات عسكرية متفرقة، مقابل إعلان حزب الله تنفيذ هجمات صاروخية وإطلاق طائرات مسيّرة استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية وبلدات إسرائيلية حدودية، ردا على ما يصفه بخروقات وقف إطلاق النار، وسط تحذيرات من اتساع نطاق المواجهات على طول الحدود.

وفي تطور ميداني، شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارة استهدفت مدخل بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، ما أدى إلى قطع الطريق المؤدية إليها. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بتحليق طائرات مسيّرة على علو منخفض فوق بلدات عرمون وبشامون والشويفات، في مشهد يعكس استمرار التوتر الأمني في المنطقة.

إلى ذلك، دوت صافرات الإنذار عدة مرات، الإثنين، في عدد من البلدات الحدودية شمال إسرائيل، ومنطقة الجليل الغربي، وذلك عقب رصد محاولات تسلل طائرات مسيرة، وسط حالة تأهب أمني في المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق صواريخ في منطقة الجليل الأعلى، بعد رصد إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة قادمة من لبنان، في تصعيد جديد على الجبهة الشمالية.

وفي ظل هذا التصعيد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم رسميا إلغاء الاحتفالات التقليدية في منطقة ميرون، وذلك على خلفية مخاوف من احتمال إطلاق صواريخ من لبنان، بحسب تقييمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

ويعكس هذا القرار تصاعد حالة القلق الأمني في المنطقة، في ظل التوترات المستمرة، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إسرائيل في الحفاظ على مظاهر الحياة اليومية والروتين العام.