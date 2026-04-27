موجز أنباء العالم الإثنين: ترامب يترأس اجتماعا بشأن إيران ومحادثات بين موسكو وطهران

توترات متصاعدة في الشرق الأوسط مع تعثر المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، وتأكيد طهران تشديد سيطرتها على مضيق هرمز، فيما يترأس ترامب اجتماعا بشأن إيران.

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي اتهم واشنطن فور وصوله إلى روسيا، بأنها أفشلت المحادثات التي كانت مرتقبة مع الولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية.

وأبلغ بوتين وزير الخارجية الإيراني، أن موسكو ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إحلال السلام في الشرق الأوسط. ونقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن بوتين قوله لعراقجي "من جانبنا، سنفعل كل ما يخدم مصالحكم ومصالح جميع شعوب المنطقة، حتى يتحقق السلام في أقرب وقت ممكن".

في غضون ذلك، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى إبراهيم عزيزي، أن القوات المسلحة الإيرانية ستكون الجهة المسؤولة عن مضيق هرمز بموجب القانون المقترح لإدارة الممر الملاحي الإستراتيجي.

وقال للتلفزيون الرسمي، إن القوات المسلحة تسيطر فعلا على المضيق وتسعى إلى منع مرور "السفن المعادية".

ويترأس الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، اجتماع أزمة حول إيران، وفق وسائل إعلام أميركية، في وقت تتعثر المفاوضات في شأن وقف إطلاق النار ووضع حد نهائي للحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران.

لبنان

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن هدف التفاوض المباشر مع إسرائيل هو إنهاء الحرب، متهما من جرّ البلاد إليها بأنه يرتكب "الخيانة"، في إشارة ضمنية إلى حزب الله الذي ينتقد "استسلام" السلطة في مواجهة تل أبيب.

وخلال استقباله وفدا من منطقة حاصبيا في جنوب لبنان، قال عون وفق الرئاسة "هدفي هو الوصول إلى إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، على غرار اتفاقية الهدنة" التي وقعها البلدان عام 1949، متسائلا "هل اتفاقية الهدنة كانت ذلا؟ أؤكد لكم أنني لن أقبل بالوصول إلى اتفاقية ذل".

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف بنى تحتية لحزب الله في سهل البقاع بشرق لبنان، وذلك غداة استشهاد 14 شخصا في غارات على جنوب البلاد.

السودان

قتل ستة أشخاص في هجوم استهدف مخيما للنازحين في عاصمة ولاية وسط دارفور بغرب السودان ونسب إلى الجيش، بحسب منظمة حقوقية.

الحرب الروسية – الأوكرانية

قتل موظف في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الواقعة في منطقة تسيطر عليها روسيا، في ضربة بمسيرة أوكرانية، وفق ما أفادت الإثنين الإدارة الروسية للموقع.

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجددا دعم بلاده للغزو الروسي لأوكرانيا، متعهدا مساعدة موسكو على تحقيق النصر في حربها "المقدسة"، وفق ما أوردت وسائل إعلام كورية شمالية.

مالي

خيم هدوء حذر صباح الإثنين في باماكو ومدينة كاتي المحصنة التي تعد معقلا للمجلس العسكري الحاكم في مالي، بعد يومين من المعارك العنيفة بين الجيش وجهاديين متحالفين مع المتمردين الطوارق.

الولايات المتحدة

يمثل المسلح الذي حاول اقتحام حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، أمام القضاء بعد محاولة الاعتداء الجديدة التي كانت تستهدف الرئيس الأميركي.

على صعيد آخر يصل الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى واشنطن الإثنين في زيارة رسمية تستمر إلى 30 نيسان/ أبريل، وتأتي في ظل توتر دبلوماسي متصاعد على خلفية الحرب على إيران.

روسيا

ضربت عاصفة ثلجية عاتية موسكو في وقت غير معتاد في منتصف الربيع، وأدت إلى إلغاء رحلات جوية واقتلاع أشجار، وسط دعوات من السلطات إلى توخي الحذر.

معهد ستوكهولم

أنفق العالم نحو 2900 مليار دولار على القطاع العسكري في العام 2025، مسجلا السنة الحادية عشرة على التوالي من الارتفاع، في ظل تعدد النزاعات، بحسب تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام نشر الإثنين.