زيلينسكي يتوعد بعقوبات ضد شراء إسرائيل حبوبا سرقتها روسيا من أوكرانيا

زيلينسكي يقول إنه "وصلت ⁠سفينة أخرى تحمل مثل هذه الحبوب إلى ميناء في ⁠إسرائيل وتستعد لتفريغ حمولتها. هذا ليس عملا ⁠مشروعا، ولا يمكن أن يكون ⁠كذلك، وكييف تعد عقوبات على من يحاولون التربح منها"

أكد الرئيس الأوكراني، ​فولوديمير زيلينسكي، اليوم ‌الثلاثاء، أن شراء إسرائيل حبوبا سرقتها روسيا ​من أراض ​أوكرانية محتلة، "لا يمكن ⁠أن يكون ​عملا مشروعا"، ​مضيفا أن كييف تعد عقوبات على من ​يحاولون التربح ​منها.

وذكر زيلينسكي على منصة "‌إكس" أنه "وصلت ⁠سفينة أخرى تحمل مثل هذه الحبوب إلى ​ميناء ​في ⁠إسرائيل وتستعد لتفريغ حمولتها. ​هذا ليس ​عملا ⁠مشروعا، ولا يمكن أن يكون ⁠كذلك".

وذكر تقرير استقصائي نشرته صحيفة "هآرتس"، أمس، أن سفينة تحمل حبوبا مسروقة من أوكرانيا كانت ترسو في خليج حيفا، أول من أمس، وتنتظر الدخول إلى ميناء حيفا.

وأفادت الصحيفة بأن سفينة شحن روسية تُدعى "أفينسك" رست في ميناء حيفا قبل نحو أسبوعين، محمّلة بالقمح الذي قالت الحكومة الأوكرانية إنه "مسروق من أراضٍ محتلة"، وتبلغ قيمته ملايين الدولارات، في واقعة أثارت احتجاجًا رسميًا من كييف التي كانت قد حذّرت إسرائيل مسبقًا من السفينة.

وأظهر التحقيق أن هذه ليست حالة منفردة، إذ تشير وثائق وبيانات ملاحة وصور أقمار اصطناعية إلى وصول سفينتين على الأقل تحملان حبوبًا مسروقة إلى إسرائيل خلال عام 2023، فيما تثير سلوكيات سبع سفن أخرى الشبهات بمحاولات لإخفاء مصدر الشحنات. كما تكشف سجلات من سلطات موانئ في مناطق أوكرانية محتلة عن أكثر من 30 شحنة قمح مسروقة اتجهت إلى إسرائيل.

وبحسب مصادر تحدثت للصحيفة، فإن النمط يتكرر، إذ تم تفريغ ما لا يقل عن أربع شحنات قمح مسروق في إسرائيل خلال العام الجاري.

وكانت أوكرانيا قد أكدت، في بيان رسمي، أنه "من غير المقبول أن تسمح إسرائيل باستيراد سلع مسروقة"، مشيرة إلى أنها طلبت تعاونًا قانونيًا من تل أبيب، مضيفة أنه "من المقلق أنه رغم الطلب الذي قدمناه، سُمح للسفينة أفينسك بتفريغ حمولتها في حيفا".

ويستند جزء كبير من عمليات التهريب إلى آليات بحرية معقدة، حيث لا يتم تحميل الحبوب في موانئ روسية رسمية، بل تُنقل في عرض البحر الأسود عبر ما يُعرف بعمليات "النقل من سفينة إلى أخرى"، إذ تلتقي السفن على بعد نحو 10 كيلومترات من الساحل، ويتم نقل الشحنات بينها بعيدًا عن الموانئ.

وأشار محلل في مجال الشحن البحري إلى أن "هذا السلوك يُعد مؤشرًا على محاولة إخفاء مصدر الشحنة"، موضحًا أن إطفاء أجهزة التتبع أثناء التحميل وإعادة تشغيلها لاحقًا بعد امتلاء السفينة يعزز الشبهات بأن الشحنة نُقلت من مناطق محتلة.

كما برزت سفينة أخرى تُدعى "سورد ليون"، التي حمّلت الحبوب من نفس المخزن العائم، قبل أن تُحمّل شحنات إضافية من سفن صغيرة أطفأت بدورها أجهزة التتبع. وتشير وثائق تصدير إلى أن الشحنة كانت موجهة إلى شركة إسرائيلية تُدعى ADM Israel.

إلا أن هذه السفينة غادرت ميناء حيفا لاحقًا دون تفريغ الشحنة، بعد نشر تحقيق أوكراني حولها، واتجهت إلى تركيا حيث أفرغت حمولتها.

وأشار التحقيق إلى أن هذه العمليات تتم ضمن منظومة تهريب متكاملة طورتها روسيا منذ بدء الحرب، بعد أن فشلت محاولاتها الأولى لتصدير الحبوب عبر الموانئ المحتلة بسبب الرفض الدولي. وتشمل هذه المنظومة خلط الحبوب الأوكرانية بالروسية، واستخدام سفن صغيرة لنقل الشحنات إلى عرض البحر، حيث تُخزن في "مستودعات عائمة" قبل إعادة شحنها إلى وجهتها النهائية.

وتظهر وثائق رسمية روسية أن ما لا يقل عن 120 شحنة حبوب مسروقة نُقلت عبر موانئ القرم بين نهاية 2022 ومنتصف 2023، بينها 31 شحنة بوزن إجمالي يصل إلى 90 ألف طن كانت موجهة إلى إسرائيل.

وبحسب التحقيق، فإن نجاح هذه العمليات يعتمد على إخفاء مصدر الحبوب، حيث أظهرت مراسلات رسمية أن تجار الحبوب الروس شددوا على ضرورة الحفاظ على سرية المصدر، مع الإشارة إلى "رضاهم عن مستوى السرية" في عمليات التصدير من ميناء كيرتش.

وفي السياق ذاته، ادعى مستورد حبوب إسرائيلي أن الموردين الروس "يقدمون وثائق تفيد بأن الحبوب قادمة من سيبيريا"، مضيفًا أنه "لا توجد وسيلة للتحقق من صحة هذه الادعاءات"، وأن الشكوك بدأت فقط بعد تحذيرات رسمية من السفارة الأوكرانية.

من جانبها، اكتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقول إنها "نقلت ردودها إلى الجانب الأوكراني عبر القنوات الدبلوماسية"، دون توضيح ما إذا كانت ستتخذ إجراءات لمنع دخول شحنات مماثلة مستقبلًا.