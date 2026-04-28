كيف تهدد الحرب على إيران الاتصالات العالمية عبر الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟

لفت خبراء إلى أنّ الأضرار التي قد تلحق بالكابلات جرّاء الحرب سوف تؤثر في الاتصالات على الصعيدَين الإقليمي والعالمي، وحذّروا من أضرار قد تصيب سرعة الإنترنت، والمعاملات المالية، والتجارة الإلكترونية، في حال إتلاف الكابلات الموجودة في قاع المضيق.

حذّرت إيران الأسبوع الماضي من أنّ الكابلات البحرية في مضيق هرمز تمثّل نقطة ضعف للاقتصاد الرقمي في المنطقة، ما أثار مخاوف بشأن احتمال استهداف هذه البنية التحتية المهمّة.

ويعتبر المضيق بالغ الأهمية للعالم الرقمي كما هو مهم لإمدادات الطاقة، إذ يمرّ في قاعه عدد من ​كابلات الألياف الضوئية التي تربط دولًا من الهند وجنوب شرق آسيا بأوروبا، عبر دول الخليج ومصر.

والكابلات البحرية هي ‌كابلات ألياف ضوئية أو كهربائية في قاع البحر تخدم نقل البيانات والطاقة، وبحسب الاتحاد الدولي للاتصالات، (وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في التكنولوجيا الرقمية)، فإنّ الكابلات البحرية تنقل حوالي 99% من حركة بيانات الإنترنت في العالم، كما أنّها تنقل الاتصالات والكهرباء بين الدول، وهي ضرورية للخدمات السحابية والاتصالات عبر الإنترنت.

وبيّنت محللة الشؤون الجيوسياسية والطاقة، ماشا كوتكين، التداعيات العالمية الخطيرة لإتلاف الكابلات، بقولها إنّ "إتلاف الكابلات يعني تباطؤ الإنترنت أو انقطاعه، وتعطيل التجارة الإلكترونية وتأخير المعاملات المالية... وما ينتج من ​كل هذه الاضطرابات من تداعيات اقتصادية".

واستثمرت دول الخليج، ولا سيّما الإمارات والسعودية، مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط. وأنشأ البلدان ​شركات ذكاء اصطناعي وطنية لخدمة عملاء في أنحاء المنطقة، وكلّها تعتمد على الكابلات البحرية لنقل البيانات بسرعة عالية.

وتشمل الكابلات الرئيسية التي تمر ⁠عبر مضيق هرمز كابل آسيا-إفريقيا-أوروبا 1، "إيه إيه إي-1"، الذي يربط جنوب شرق آسيا بأوروبا عبر مصر، مع نقاط وصول في الإمارات وعُمان وقطر والسعودية، وشبكة "فالكون" التي تربط الهند وسريلانكا ​بدول الخليج والسودان ومصر، ومنظومة كابلات جسر الخليج الدولي التي تربط بين كل دول الخليج ومن بينها إيران.

ويجري حاليًّا إنشاء شبكات إضافية، تتضمّن منظومة تقودها شركة "أريدُ" القطرية.

ما هي المخاطر؟

قالت ​اللجنة الدولية لحماية الكابلات، إنّ عدد الأعطال ظلّ مستقرًّا عند ما يتراوح بين 150 و200 عطل سنويًّا، بالرغم من نمو كبير في إجمالي طول الكابلات البحرية بين عامَي 2014 و2025.

وذكرت اللجنة وخبراء، أنّ التخريب برعاية دول لا يزال يمثّل خطرًا، فيما ينتج ما بين 70 و80% من الأعطال بسبب أنشطة بشرية عَرَضيّة، منها الصيد ومراسي السفن بالأساس.

وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة "تيليجيوغرافي" لأبحاث الاتصالات، آلان مولدين، إنّ ​هناك مخاطر أخرى، مثل التيارات البحرية والزلازل والبراكين البحرية والأعاصير.

وأضاف أنّ الصناعة تتعامل مع هذه المخاطر بدفن الكابلات وتدريعها، واختيار مسارات آمنة.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية والبنية التحتية الإقليمية، تضمّنت تضرّر مراكز بيانات "أمازون ويب سيرفيسيز" في البحرين والإمارات، دون أن تلحق أضرار بالكابلات البحرية حتى الآن.

وتظهر بعض المخاطر غير المباشرة في اصطدام مراسي السفن المتضررة بالكابلات عن غير قصد، وذلك خلال سحبها.

وقالت كوتكين "في حالة العمليات العسكرية النشطة، يزداد خطر التلف غير المقصود، وكلما طال أمد هذا الصراع، زادت احتمالية حدوث تلف غير مقصود".

وقد وقع حادث مماثل في عام 2024، عندما انجرفت سفينة تجارية هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر، وقطعت الكابلات بمرساتها.

ولفتت شركة "تيليجيوغرافي" إلى، أنّ الأضرار التي يمكن أن تؤثر في الاتصالات في الدول الخليجية تتعلّق بمدى اعتمادهم على الكابلات البحرية، وبالبدائل المتاحة أمامهم.

العقبات أمام إصلاح الكابلات المتضررة

ويمثّل إصلاح الكابلات المتضررة في مناطق الصراعات ​تحديًّا آخر، غير تحدي تأمينها. ويقول خبراء، إنّ ​الإصلاح المادي ليس معقدًا جدًّا في ⁠حد ذاته، لكنّ قرارات مالكي سفن الإصلاح وشركات التأمين قد تتأثر بمخاطر التعرّض لأضرار ناجمة عن القتال، أو وجود ألغام.

كما أنّ قضية الحصول على تصاريح الدخول إلى المياه الإقليمية تزيد الأمر صعوبة. وقال مولدين "غالبًا ما يكون أحد أكبر المشاكل في إجراء الإصلاحات، هو الحاجة إلى الحصول على تصاريح لدخول ​المياه التي وقع فيها التلف. فقد يستغرق ذلك وقتًا طويلًا أحيانًا، ويمكن أن يكون أكبر مصدر (للمشاكل)".

وأضاف أنّه بمجرد انتهاء الصراع، سيواجه ​العاملون في هذا القطاع ⁠تحدي إعادة مسح قاع البحر، لتحديد المواقع الآمنة للكابلات، وتجنّب السفن أو الأجسام التي ربما تكون قد غرقت خلال الأعمال القتالية.

ما هي البدائل المتاحة في حالة تعطل الكابلات البحرية؟

بالرغم من أنّ الأضرار المحتملة للكابلات البحرية لن تتسبّب في انقطاع الاتصال تمامًا، بفضل الوصلات البرية، يتّفق الخبراء على أنّ أنظمة الأقمار الاصطناعية ليست بديلًا عمليًّا؛ لأنّها لا تستطيع التعامل مع نفس حجم حركة ⁠البيانات، فضلًا عن أنّ تكلفتها ​أعلى.

وقال مولدين "الأمر ليس كما لو أنّ بوسعك التحوّل إلى الأقمار الاصطناعية ببساطة. هذا ليس بديلًا"، مشيرًا إلى أنّ ​الأقمار الاصطناعية تعتمد على الاتصال بشبكات بريّة، وإلى أنّها أنسب للأجسام المتحركة، مثل الطائرات والسفن.

وقالت كوتكين، إنّ شبكات المدار الأرضي المنخفض مثل "ستارلينك"، هي "حل محدود لا يمكن توسيع نطاقه في الوقت الحالي ليشمل ملايين المستخدمين".