موجز أنباء العالم الثلاثاء: واشنطن تريد اتفاقا يتضمن النووي وإيران ترفض شروطها وقمة خليجية في جدة

لا تزال واشنطن تدرس المقترح الإيراني في وقت تشدد على ضرورة أن يشمل أي اتفاق منعها من امتلاك سلاح نووي، فيما عقدت قمة خليجية استثنائية في السعودية لمناقشة "الوضع الأمني"، وأصدرت أحكام بالسجن بينها المؤبد في البحرين.

تواجه المباحثات لإنهاء الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران حالا من المراوحة، مع إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس المقترحات الإيرانية الجديدة المتعلقة بفتح مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو "من الواضح أننا لن نتفاوض عبر وسائل الإعلام"، لكنه وصف عرض طهران بأنه "أفضل مما كنا نتوقع أن يقدموا"، مع تمسّكه بضرورة تضمين أي اتفاق منع طهران "من امتلاك سلاح نووي".

إلا أن طهران شددت على أن واشنطن ليست مخولة إملاء الشروط.

ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلائي نِك قوله إن "الولايات المتحدة لم تَعُد في موقع يسمح لها بفرض سياساتها على الدول المستقلة"، مضيفا أن واشنطن "ستقبل بأنّ عليها التخلّي عن مطالبها غير القانونية وغير العقلانية".

من ناحية ثانية، حظرت إيران تصدير منتجات الصلب، بحسب ما نقلت وكالة "فارس" عن سلطات الجمارك، وذلك بعدما تعرضت مصانع رئيسية في البلاد لضربات خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية.

لبنان

وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان أكثر من عشر قرى في جنوب لبنان لإخلائها والتوجه شمالا، قائلا إن ذلك يأتي "في ضوء قيام حزب الله بخرق وقف إطلاق النار".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، إنّ بلاده لا تسعى للاستيلاء على أراضٍ في لبنان، في وقت يواصل الجيش عملياته الجوية والبرية رغم وقف إطلاق النار.

من جهته، ذكر رئيس الموساد دافيد برنياع، أن الجهاز سيتحرك "بكامل قوته" لمواجهة أي تهديد، وذلك خلال احتفال كشف خلاله الجهاز أنه نشر عملاء ميدانيين استحصلوا على معلومات "من قلب طهران".

السعودية

عقد قادة في دول مجلس التعاون الخليجي قمة استثنائية في جدة في السعودية، لمناقشة "الوضع الأمني" في المنطقة، على ما أفاد الإعلام الرسمي ومصدر مقرب من الحكومة.

وحذّرت قطر من فكرة وجود "صراع مُجمّد" في الخليج، في ظلّ تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق سلام دائم.

مضيق هرمز

عبرت ناقلة محمّلة بالغاز الطبيعي المُسال مضيق هرمز، بحسب ما أظهرت بيانات شركة "كيبلر"، في أول مرور من نوعه منذ إغلاق الممرّ المائي الإستراتيجي في مطلع آذار/ مارس على خلفية الحرب.

الحرب الروسية – الأوكرانية

قتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرات مسيّرة أطلقتها كييف على منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، بينما أسفر هجوم نفذته موسكو على وسط أوكرانيا عن مقتل شخص، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في البلدين.

الإمارات

أعلنت الإمارات قرارها الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك+" اعتبارا من أيار/ مايو، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

البحرين

أصدرت البحرين أحكاما بالسجن بحق 30 شخصا، وصلت إلى المؤبد لخمسة منهم بسبب التخابر مع إيران، فيما شملت التُهم الأخرى تأييد الهجمات الإيرانية ونشر بيانات حيوية وتصوير أماكن يُحظر تصويرها وتداول الشائعات على مواقع التواصل.

العراق

بدأ القادة العراقيون مشاورات صعبة لتشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلّف علي الزيدي وتوزيع حقائبها الوزارية.

إندونيسيا

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطارين للركاب وقع ليل الإثنين قرب جاكرتا إلى 14 قتيلا، وفق ما أعلنت شركة السكك الحديد الحكومية (كي إيه آي).

ووقع الحادث قرب محطة بيكاسي تيمور على مسافة نحو 25 كيلومترا من العاصمة الإندونيسية.

الولايات المتحدة

طالب أكثر من 600 موظّف في "جوجل" شركتهم برفض اتفاق اقترحته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من شأنه السماح بنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة في عمليات عسكرية مصنّفة سرّية.