استطلاع: 53% من الأميركيين ينتقدون السياسة الخارجيّة للولايات المتّحدة

أظهر استطلاع للرأي أجراه "مركز بيو للأبحاث" في الولايات المتحدة أن 53% من الأميركيين يرون أن السياسة الخارجية لبلادهم لا تراعي مصالح الدول الأخرى عند اتخاذ قراراتها، وهي أعلى نسبة تُسجل في هذا المؤشر.

وشمل الاستطلاع، الذي أُجري بين 23 و29 آذار/مارس الماضي، أكثر من 3500 شخص، ونُشرت نتائجه عبر الموقع الإلكتروني للمركز الثلاثاء.

وسُئل المشاركون عن مدى أخذ الولايات المتحدة مصالح الدول الأخرى في الاعتبار عند صياغة قرارات سياستها الخارجية.

وبحسب النتائج، قال 53% من المشاركين إن السياسة الخارجية الأميركية تتجاهل مصالح الدول الأخرى، في ارتفاع لافت مقارنة بعام 2023، حين بلغت النسبة 27% خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

وتعكس هذه النتائج اتساع الانتقادات الداخلية لطريقة إدارة واشنطن لعلاقاتها الخارجية، وتزايد الاعتقاد بين الأميركيين بأن قرارات بلادهم الدولية تُتخذ من دون مراعاة كافية لمصالح الدول الأخرى.