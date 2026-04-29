تحليلات: ما هي الآثار المتوقعة لخروج الإمارات من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+"؟

رجّح عدد من الخبراء أن يؤدي انسحاب الإمارات إلى تراجع نفوذ تحالف "أوبك+" في سوق النفط العالمية، دون أن يهدّد بقاء المجموعة، وذلك بسبب انخفاض الحصة الإنتاجية للتحالف، فيما توقّعوا أن تزيد الإمارات إنتاجها اليومي بعد فتح مضيق هرمز.

قال مندوبون في تحالف "أوبك+" ومحللون اقتصاديون، إنّ منظمة البلدان المصدرة للبترول، "أوبك"، وحلفاءها سيفقدون جزءًا من نفوذهم في سوق النفط عندما تنسحب الإمارات من المجموعة في ​أول أيار/ مايو، فيما رجّحوا أن يظل باقي التحالف متماسكًا بالرغم من ذلك، وأن يواصل التنسيق بشأن سياسة إمدادات النفط.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت 5 مصادر في "أوبك+"، طلبت عدم الكشف عن أسمائها، إنّ خروج الإمارات أحدث صدمة، فيما ذكرت 4 من تلك المصادر أنّ انسحاب الإمارات سيعقّد جهود تحالف "أوبك+" لتحقيق التوازن في السوق عبر إدخال تعديلات على الإمدادات، لأنّ المجموعة ستكون مسيطرة على حصة أقل من الإنتاج العالمي.

نشأ تحالف "أوبك+" ردًّا على ارتفاع الإنتاج الأميركي للنفط في الخمسة عشر عامًا الأخيرة، إذ تحالفت منظمة "أوبك"مع عدد من المنتجين من خارج المنظمة لبناء تحالف "أوبك+"، وهي مجموعة تقودها روسيا، التي كانت في السابق واحدة من أكبر منافسي السعودية في صناعة النفط.

وسوف تصبح الإمارات بخروجها أكبر منتج للنفط يغادر "أوبك"، في ضربة قوية ​للمنظمة وقائدها الفعلي: السعودية. وبمجرد خروجها من "أوبك"، ستنضم الإمارات ⁠إلى عدد من منتجي النفط المستقلين، مثل الولايات المتحدة والبرازيل.

ويتوقع خبراء أن ترفع الإمارات إنتاجها من النفط إلى طاقتها البالغة 5 ملايين برميل يوميًّا من النفط الخام والسوائل النفطية، متى عادت حركة الشحن في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. وذلك بعد أن شاب التوتر العلاقة بينها وبين السعودية بشأن حصة إنتاج الإمارات في "أوبك"، التي بلغت 3.5 مليون برميل يوميًّا، إذ أفادت مصادر بأنّ أبوظبي كرّرت طلباتها بزيادة حصتها من الإنتاج، لاستغلال استثمارها في زيادة قدرتها الإنتاجية، الذي كلّفها قريبًا من 150 مليار دولار.

وقالت حليمة كروفت من "آر بي سي كابيتال ماركتس"، إنّه "على مدى سنوات، كانت أبوظبي تسعى إلى تحقيق عائد من استثمارها في توسيع طاقتها الإنتاجية".

كما كشف الصراع عن خلافات بين دول الخليج، بما ​في ذلك بين الإمارات والسعودية، وترددت أقاويل منذ سنوات عن خروج الإمارات من "أوبك+" بسبب تدهور العلاقات مع الرياض، وذلك في أعقاب صراعات في السودان والصومال واليمن، فضلًا عن التقارب المتزايد للإمارات من إسرائيل والولايات المتحدة.

وتعدّ الإمارات رابع دولة تنسحب من "أوبك+" في السنوات القليلة الماضية، والأكبر حتى الآن. إذ سبقها انسحاب أنغولا من التحالف في 2024، التي عزت قرارها حينذاك إلى خلافات حول مستويات الإنتاج، والإكوادور في 2020 وقطر في 2019..

وفي الأثناء، قال المراقب لمنظمة "أوبك" والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك غولد إنفستورز"، غاري روس، "إنّ ’أوبك+’ لن تنهار؛ لأنّ السعودية ستظلّ راغبة في إدارة السوق بمساعدة المجموعة".

وأضاف روس أنّه "في نهاية المطاف، السعودية هي العماد الأساسي لـ’أوبك’. إنّها الدولة الوحيدة التي تمتلك طاقة إنتاجية احتياطية". ويُذكر أنّ بإمكان السعودية إنتاج 12.5 مليون برميل يوميًّا، لكنّها أبقت إنتاجها في السنوات القليلة الماضية دون مستوى 10 ملايين برميل.

وقال المسؤول السابق في منظمة "أوبك"، خورخي ليون، "يمثّل انسحاب الإمارات تحوّلًا ​مهمًّا بالنسبة لمنظمة ’أوبك’... والتداعيات طويلة المدى ستتمثّل في ضعف هيكل منظمة ’أوبك’".

وقالت كروفت، إنّ "أعضاء ’أوبك+’ سيركّزون بشكل أكبر على إعادة بناء المنشآت التي تضررت ​جراء الحرب، بدلًا من الشروع ⁠في خفض الإنتاج في المستقبل القريب". وأضافت أنّ "تفكّك ’أوبك+’ ليس واردًا في الوقت الحالي".

تراجع النفوذ

سيطرت المنظمة، التي أُسست عام 1960، على أكثر من 50% من الإنتاج العالمي في وقت من الأوقات، إلا أنّ حصة المجموعة تراجعت إلى نحو 30% من إجمالي إنتاج العالم من النفط والسوائل النفطية، البالغ 105 ملايين برميل يوميًّا العام الماضي، بسبب نمو إنتاج المنافسين.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة، إنّ "​تحالف ’أوبك+’ منح المجموعة السيطرة على نحو 50% من إجمالي إنتاج النفط العالمي في 2025، ويعني خروج الإمارات أنّ هذه النسبة ستنخفض إلى حوالي 45%".

وعقّب وزير ​المالية الروسي، ‌أنطون سيلوانوف، اليوم الأربعاء، على قرار انسحاب الإمارات من المنظمة، وقال "إنّ ​قرار ​الإمارات الانسحاب من منظمة ’⁠أوبك’ سيؤدي ​إلى زيادة ​إنتاج الدول المنتجة للنفط، مما سيخفض ​الأسعار العالمية ​مستقبلًا".

وأضاف سيلوانوف "إذا اتبعت دول ‌أوبك ⁠سياساتها بنهج غير منسق (بعد انسحاب الإمارات) ​وأنتجت ​من ⁠النفط بقدر ما ​تسمح به ​طاقاتها ⁠الإنتاجية وبقدر ما ترغب، ⁠فإنّ ​الأسعار ستنخفض ​تبعًا لذلك".