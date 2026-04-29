ترامب يبحث مع مسؤولي النفط حصار الموانئ بإيران وكلفة الحرب تتجاوز 25 مليار دولار

أكد مسؤول حسابات البنتاغون، أن كلفة الحرب على إيران بلغت 25 مليار دولار، فيما ناقش ترامب مع مسؤولي قطاع النفط، تمديد حصار الموانئ لأشهر، ما أدى لقفزة بأسعار الخام العالمي متجاوزة 115 دولارا للبرميل.

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، إن الحرب على إيران منذ 28 شباط/ فبراير، كلّفت الولايات المتحدة 25 مليار دولار.

وأضاف جولز هيرست، الذي يتولى حسابات البنتاغون، أمام النواب "أنفقنا 25 مليار دولار على عملية الغضب الملحمي"، مستخدما بذلك الاسم الرسميّ للعملية.

وذكر أن معظم هذه الميزانية "للذخائر".

لكن وزير الدفاع بيت هيغسيث، قال لاحقا في جلسة الاستماع نفسها أمام الكونغرس إن التقدير الحالي أقل من 25 مليار دولار في هذه المرحلة.

ورفض الأسئلة المتعلقة بتكلفة الحرب، قائلا "السؤال الذي سأطرحه على هذه اللجنة هو: ما هي القيمة اللازمة لضمان ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي؟".

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ناقش مع مسؤولين في قطاع النفط، احتمال أن تواصل الولايات المتحدة حصار موانئ إيران "أشهرا".

وقال المسؤول في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن المشاركين في الاجتماع الذي عقد الثلاثاء بحثوا في "الإجراءات التي اتخذها الرئيس ترامب لإراحة أسواق النفط العالمية، والإجراءات التي يمكننا اتخاذها لمواصلة الحصار البحري الحالي لأشهر في حال لزم الأمر، والحد من تداعياته على المستهلكين الأميركيين".

وأضاف المسؤول "يجتمع الرئيس بشكل متكرر مع المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة للاستماع لآرائهم حول أسواق الطاقة المحلية والدولية"، وتشمل المواضيع "الإنتاج المحلي، والتقدم المحرز في فنزويلا، وعقود النفط الآجلة، والغاز الطبيعي، والشحن".

وذكر أن وزير الخزانة سكوت بيسنت كان "مضيف الاجتماع" الذي شارك فيه أيضا نائب الرئيس، جي دي فانس، وكبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز.

وأكدت شركة "شيفرون" الأميركية العملاقة للنفط، أن رئيسها التنفيذي، مايك ويرث، شارك في الاجتماع.

وارتفعت أسعار النفط الخام العالمية، الأربعاء، بعد تقارير إعلامية تفيد بأن ترامب يفكر في تمديد الحصار المفروض على إيران.

وقفز سعر خام برنت فوق 115 دولارا للبرميل، واقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي من 105 دولارات.