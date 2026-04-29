ترامب يوجه بالتحضير لحصار طويل الأمد على إيران

يرى ترامب أن هذا الخيار أقل خطراً من بدائل عسكرية مباشرة، في وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع حالة من الجمود، وسط تبادل للرسائل بين واشنطن وطهران حول مستقبل الملف النووي والوضع الميداني.

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعليمات لمساعديه بالاستعداد لفرض حصار مطوّل على إيران، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" التي نقتل عن مسؤولين أميركيين أن ترامب يوجه بالاستعداد لحصار مطول على إيران.

وبحسب التقرير، فضل ترامب خلال اجتماعات عُقدت في الآونة الأخيرة مواصلة الضغط على اقتصاد إيران وصادراتها النفطية من خلال منع الشحن من وإلى موانئها، معتبرا أن هذا الخيار أقل مخاطرة مقارنة ببدائل أخرى، مثل استئناف القصف أو الانسحاب من الحرب التي ​تنطوي على مخاطر ​أكبر ⁠من الإبقاء على الحصار.

ووصلت الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع مع إيران إلى طريق مسدود، مع تعبير الرئيس ترامب عن عدم رضاه عن أحدث مقترحات طهران التي قال إنها أبلغت الولايات المتحدة بأنها في "حالة انهيار" وإنها بصدد ترتيب أوضاع قيادتها.

وينص أحدث مقترحات إيران إنهاء الحرب التي اندلعت قبل شهرين، على تأجيل مناقشة برنامجها النووي إلى حين انتهاء الحرب وتسوية الخلافات المتعلقة بالشحن البحري.

وقال مسؤول أميركي مطلع على اجتماع ترامب يوم الإثنين مع مستشاريه، ‌إن الرئيس يريد معالجة الملف النووي في البداية.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "أبلغتنا إيران للتو بأنها في 'حالة انهيار'. وتريد منا 'فتح مضيق هرمز' في أقرب وقت ممكن بينما تحاول تسوية أوضاع قيادتها وأعتقد أنها ستتمكن من ذلك!"

ولم يتضح من منشور ترامب كيف أوصلت إيران هذه الرسالة، ولم يرد من طهران أي تعقيب حتى الآن على ما ذكره ترامب.

وقال متحدث باسم الجيش الإيراني في وقت سابق لوسائل إعلام رسمية إن إيران لا ترى أن الحرب انتهت.

وتفرض إيران حظرا شبه كامل على حركة الملاحة البحرية من الخليج عبر ​مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، منذ بدء الحرب في 28 شباط/فبراير الماضي.

وبدأت الولايات المتحدة هذا الشهر فرض سيطرتها على حركة السفن الإيرانية التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته.

الأمم المتحدة: تراجع حاد في حركة الملاحة بمضيق هرمز بنسبة 95%

أعلنت الأمم المتحدة عن تراجع كبير في حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز، بنسبة بلغت 95.3% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، أن بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تشير إلى أن هذا الانخفاض الحاد يعكس تداعيات القيود المفروضة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأضاف أن هذه التطورات أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنحو 6%، إلى جانب زيادة أسعار النفط الخام في أوروبا بنسبة وصلت إلى 53%، نتيجة اضطراب الإمدادات العالمية المرتبطة بالممر البحري الحيوي.