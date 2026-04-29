موجز أنباء العالم الأربعاء: الزيدي رئيسا مكلفا لحكومة العراق و"توتال إنرجي" تشغّل مصفاة بالسعودية

يقدم وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، إفادة بالكونغرس حول الحرب مع إيران، تزامناً مع أمر الرئيس ترامب بحصار طويل للموانئ الإيرانية. إقليميا، كُلف علي الزيدي بتشكيل حكومة العراق، فيما تواصل إسرائيل خرق تهدئة لبنان بغارات دامية.

يدلي وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، بإفادته الأولى في الكونغرس بشأن الحرب في إيران، في وقت تراوح المباحثات لإنهاء النزاع مكانها، وسط استمرار الإغلاق المزدوج الأميركي والإيراني لمضيق هرمز.

وأفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمر مسؤولي الأمن القومي بالاستعداد لحصار طويل لموانئ إيران، بهدف دفع طهران إلى التخلي عن برنامجها النووي.

طهران

سجلت العملة الوطنية الإيرانية أدنى مستوى لها مقابل الدولار، بحسب موقعين لمراقبة العملات، وسط حصار أميركي مستمر للموانئ الإيرانية.

لبنان

استشهد جندي في الجيش اللبناني وشقيقه في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، بحسب ما أعلن الجيش، في وقت تواصل إسرائيل شنّ ضربات على الرغم من سريان وقف إطلاق النار مع حزب الله.

البنتاغون والذكاء الاصطناعي

أبرم البنتاغون عقدا يتيح له زيادة استخدامه تقنيات الذكاء الاصطناعي من "غوغل" في عمليات عسكرية مصنفة سرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء.

"توتال إنرجي" والسعودية

أعلنت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية العملاقة للطاقة، أنها ستستأنف جزئيا في منتصف نيسان/ أبريل تشغيل مصفاة ساتورب في السعودية، التي أوقفت اثر ضربات ألحقت أضرارا بجزء من المنشأة الواقعة في مدينة الجبيل الصناعية بشرق البلاد.

بغداد

هنأت السفارة الأميركية في العراق، رئيس الحكومة المكلف علي الزيدي، بتسميته لتأليف حكومة، بعدما أدت الضغوط الأميركية إلى استبعاد نوري المالكي الذي "تنازل" عن الترشّح.

المفوضية الأوروبية

أعلنت المفوضية الأوروبية تخفيفا موقتا لقواعد الدعم الحكومي، بما يسمح لدول الاتحاد بضخّ أموال في القطاعات المتضررة بشدة من ارتفاع تكاليف الطاقة.

واشنطن

أطلقت الولايات المتحدة مع مجموعة من الدول نداء مشترك لدعم بنما في نزاعها مع الصين بشأن القناة، واصفة تصرّفات بكين بأنّها تهديد لجميع هذه الدول.

مالي

قال متحدث باسم الطوارق إنّ المجلس العسكري الحاكم في مالي "سيسقط عاجلا أم آجلا" في مواجهة الهجوم الذي ينفذه انفصاليو الطوارق من جبهة تحرير أزواد ومسلحي "نصرة الإسلام والمسلمين".

لندن

أصيب شخصان بجروح جراء عملية طعن في شمال لندن، بحسب ما أفادت مجموعة يهودية، في حادثة تأتي عقب سلسلة هجمات إضرام نيران استهدفت مواقع يهودية في المنطقة ذاتها.

إعدامات في إيران

أُعدم 21 شخصا، واعتُقل أكثر من أربعة آلاف في إيران لأسباب سياسية، أو تتعلق بالأمن القومي، منذ بداية الحرب، بحسب ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ماغيار وأولى لقاءاته الأوروبية

يجري رئيس الحكومة المجرية الجديد، بيتر ماغيار، أول لقاءاته بمسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ فوزه في الانتخابات، ساعيا إلى طي صفحة خلافات رافقت فترة سلفه القومي فيكتور أوربان.

إندونيسيا

أعلنت الشرطة الإندونيسية أن عدد ضحايا التصادم بين قطارين الذي وقع مساء الإثنين بالقرب من جاكرتا، قد ارتفع إلى 16 قتيلا جميعهم من النساء، وذلك بعد وفاة إحدى الراكبات في المستشفى.

الاستثمار في الذهب

انخفض حجم الاستثمار في الذهب خلال الربع الأول من العام، حسبما أظهرت بيانات القطاع الأربعاء، بعد أن أجبرت الحرب على إيران، بعض المستثمرين على بيع ممتلكاتهم لتوفير السيولة.