اعتراض إسرائيل "أسطول الصمود": جريمة وانتهاك للمواثيق الدولية

اعتبرت مبادرة “أسطول الصمود العالمي” ما جرى انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، داعية إلى تحرك دولي عاجل لضمان سلامة المشاركين، فيما أعلنت إسرائيل من جانبها أنها سيطرت على عدد من السفن وأوقفت ناشطين كانوا على متنها.

أثارت عملية اعتراض الجيش الإسرائيلي سفن “أسطول الصمود” المتجهة نحو قطاع غزة ردود فعل واسعة، حيث وصفت حركة حماس الهجوم الإسرائيلي بأنه "جريمة وإرهاب وعربدة"، معتبرة أنه يستهدف جهود كسر الحصار المفروض على القطاع.

وفي السياق ذاته، نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز بالهجوم، مؤكدة أنه وقع في المياه الدولية قبالة اليونان، واعتبرت أنه يمثل انتهاكا خطيرا يستوجب صدمة في مختلف أنحاء أوروبا، متسائلة عن السماح بمثل هذه العمليات ضد سفن مدنية.

كما وصف حزب العدالة والتنمية التركي الهجوم بأنه "عمل همجي" يستهدف تحالفا إنسانيا، في حين اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن ما جرى يعد "قرصنة بحرية"، داعية المجتمع الدولي إلى موقف موحد ضد هذه الإجراءات.

إسرائيل تعلن اعتراض أسطول مساعدات لغزة ونقل 175 ناشطا إلى أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سلاح البحرية اعترض أسطولا من سفن المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة، والذي انطلق من السواحل الأوروبية خلال شهر نيسان/أبريل، مشيرة إلى توقيف نحو 175 ناشطاً كانوا على متن أكثر من 20 سفينة.

وأضافت الوزارة، في منشور عبر منصة “إكس”، أن الناشطين يجري نقلهم إلى إسرائيل “بشكل سلمي”، مؤكدة أن العملية تمت دون حوادث تذكر، ونشرت مقطع فيديو قالت إنه يظهر المشاركين على متن السفن بعد السيطرة عليها.

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم توقيف 21 سفينة من أصل 58 ضمن الأسطول المتجه إلى غزة، خلال عملية نُفذت في عرض البحر دون تسجيل إصابات، مشيرة إلى أن العمليات تمت على بعد يزيد عن ألف كيلومتر من السواحل الإسرائيلية، مع استمرار احتمالات استكمال الاعتراض لاحقا.

اعتراض سفن مدنية في المياه الدولية قد يرقى إلى جريمة دولية

وفي المقابل، اعتبر خبراء في القانون الدولي أن اعتراض سفن مدنية في المياه الدولية قد يرقى إلى جريمة دولية، مستندين إلى أحكام تؤكد عدم قانونية الحصار المفروض على غزة واعتبار عرقلة المساعدات الإنسانية مخالفة للقانون الدولي، فيما تؤكد إسرائيل أن الحصار البحري قانوني وأن محاولة كسره تعد خرقا للقوانين الدولية.

كما حذرت ناشطات مشاركات في الأسطول من احتمال تعرض النشطاء لمعاملات قاسية خلال الاحتجاز، مشيرات إلى وجود كاميرات على متن السفن لتوثيق أي انتهاكات محتملة.

تصعيد بحري حول أسطول الصمود واعتراض سفن متجهة إلى غزة

أفادت مبادرة "أسطول الصمود العالمي" بأن زوارق عسكرية إسرائيلية حاصرت سفن الأسطول في المياه الدولية بشكل غير قانوني، قبل أن تصعد إلى بعضها وتقوم بتعطيل محركاتها وإتلاف أنظمة الملاحة، ما أدى إلى شل حركتها بالكامل.

وأضافت المبادرة في بيان لها، الخميس، أن القوات الإسرائيلية استخدمت أيضاً وسائل تشويش على الاتصالات، شملت قنوات الاستغاثة، الأمر الذي أدى إلى فقدان الاتصال مع 11 سفينة، في حين تحدثت تقارير إسرائيلية عن اعتراض عدد من القوارب خلال العملية.

وأشار البيان إلى أن مئات المدنيين باتوا عالقين على متن سفن متوقفة في عرض البحر، في وقت تشهد فيه المنطقة اقتراب منخفض جوي قوي، ما يزيد من حجم المخاطر ويصعب عمليات التنسيق وطلب المساعدة.

ووصف الأسطول ما جرى بأنه انتهاك واضح للقانون الدولي، محذراً من تداعيات ترك السفن في هذه الظروف، وداعياً الحكومات إلى التحرك العاجل لضمان سلامة المشاركين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الإجراءات، التي اعتبرها تجاوزاً لقواعد الملاحة الدولية.

كما ربط البيان بين الحادثة والتصعيد العسكري المستمر في قطاع غزة وما يرافقه من أزمة إنسانية متفاقمة.

وكان منظمو الأسطول، الذي يضم ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، قد أكدوا في وقت سابق أن سفنا عسكرية إسرائيلية حاصرت قواربهم قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية، في محاولة لمنعهم من الوصول إلى قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه.