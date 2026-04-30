المرشد الإيراني: "فصل جديد في هرمز والخليج"... المنطقة تتجه إلى "ما بعد الوجود الأميركي"

يطرح المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، رؤية لمرحلة إقليمية جديدة عنوانها إدارة مضيق هرمز دون نفوذ أميركي، مشيرا إلى تشكل مرحلة جديدة للخليج ومضيق هرمز، في ظل ما أعتبر أنه "هزيمة مخزية" تكبدتها الولايات المتحدة.

قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم الخميس، إنه بعد مرور شهرين على ما وصفه بـ"أكبر حشد عسكري وعدوان من قبل القوى المتسلطة في العالم في المنطقة"، و"فشل أميركا الذريع" في خطتها، يجري الآن "رسم فصل جديد للخليج ومضيق هرمز".

وأضاف في رسالة بمناسبة "اليوم الوطني للخليج الفارسي" أن المنطقة تُعدّ "نعمة إلهية" لشعوبها الإسلامية وللشعب الإيراني، مشددًا على أنها "ليست مجرد مساحة بحرية"، بل تمثل "جزءًا من الهوية والحضارة"، وإلى جانب كونها نقطة تواصل بين الشعوب، فهي "مسار حيوي وفريد للاقتصاد العالمي في مضيق هرمز وما بعده إلى بحر عمان".

وأشار إلى أن هذا الموقع الإستراتيجي كان عبر قرون "هدفًا لأطماع القوى الكبرى"، معتبرًا أن سجل "الاعتداءات المتكررة للقوى الأوروبية والأميركية وما تبعه من انعدام الأمن والأضرار والتهديدات بحق دول المنطقة" يعكس "جانبًا من المخططات التي تستهدف سكان الخليج"، لافتًا إلى أن آخرها كان "العدوان الأخير لـ’الشيطان الأكبر‘".

وأكد أن إيران تمتلك أطول سواحل على الخليج، وأنها "قدّمت أكبر التضحيات" دفاعًا عن استقلاله ومواجهة المعتدين، بدءًا من "طرد البرتغاليين وتحرير مضيق هرمز"، مرورًا بـ"مقاومة الاستعمار الهولندي" و"البطولات في مواجهة الاستعمار البريطاني"، وصولًا إلى الثورة الإسلامية عام 1979 التي اعتبرها "نقطة تحول في تقليص نفوذ القوى الكبرى"، مؤكدًا أن الأحداث الأخيرة تمثل "بداية فصل جديد للخليج ومضيق هرمز".

وشدد خامنئي على أن الوجود الأميركي في المنطقة "هو السبب الأهم لانعدام الأمن"، معتبرًا أن "القواعد الأميركية الواهية لم تعد قادرة حتى على ضمان أمنها الذاتي، فضلاً عن حماية عبّاد أميركا في المنطقة"، على حد تعبيره، مضيفًا أن "المستقبل المشرق للمنطقة سيكون من دون الوجود الأميركي، وفي خدمة التنمية والرخاء لشعوبها".

وأكد "وحدة المصير" بين إيران ودول الجوار المطلة على الخليج وبحر عمان، مشيرًا إلى أن الأجانب "الطماعين" الذين يأتون من خارج المنطقة "لا مكان لهم إلا في أعماق هذه المياه"، بحسب قوله.

وأضاف أن "السلسلة المتواصلة من الانتصارات المحققة بفضل سياسات المقاومة لإيران القوية واستراتيجيتها تؤسس لبداية نظام جديد في المنطقة والعالم"، موضحًا أن "النهضة المعجزة للشعب الإيراني لمواجهة الصهيونية وأميركا الدموية لم تعد مقتصرة على عشرات الملايين من المضحين"، بل باتت تشمل "أبناء الأمة الإسلامية أيضًا".

وأشار إلى أن إيران تعتبر "كل إمكاناتها، بما فيها النووي والصواريخ، رصيدًا وطنيًا"، مؤكّدًا أنها "ستحميه كما تحمي حدودها البرية والبحرية والجوية".

وختم بالقول إن إيران "ستؤمن منطقة الخليج من خلال إدارتها لمضيق هرمز، وستنهي استغلال الأعداء لهذا الممر المائي"، مضيفًا أن تطبيق "القواعد القانونية والإدارة الجديدة لمضيق هرمز سيضمن الراحة والتقدم لشعوب المنطقة، وستُسعد خيراتُه الاقتصاديةُ قلوبَ الشعب".

في ظل التصعيد المتواصل حول مضيق هرمز، حذّرت إيران الولايات المتحدة من أن الحصار البحري المفروض على موانئها "محكوم بالفشل"، في وقت يلوّح فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإمكانية استمراره لأشهر، وسط اضطرابات متزايدة في الأسواق العالمية.

وأكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، أن "أي محاولة لفرض حصار بحري أو قيود مماثلة تتعارض مع القانون الدولي، ستكون محكومة بالفشل"، مضيفًا أن هذه الإجراءات "لن تفشل فحسب في تعزيز الأمن الإقليمي، بل إنها تشكّل في الواقع مصدرا للتوتّر وإخلالا بالاستقرار الدائم في الخليج".

ويأتي ذلك في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية منذ 13 نيسان/ أبريل، بعد أيام من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، فيما تُبقي القوات المسلحة الإيرانية على إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز منذ اندلاع الحرب أواخر شباط/فبراير، مع تهديدات بالرد في حال استمرار الحصار.

وفي هذا السياق، جدّد المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، محسن رضائي، التحذير من أن بلاده "لن تتحمّل الحصار البحري"، قائلاً: "وإن استمر، فإن إيران ستردّ"، محذرًا من جولة قتال جديدة قد تشمل "إغراق سفن أميركية" ومقتل جنود، مضيفًا: "إذا بدأت الولايات المتحدة حربا جديدة، فعليها أن تتوقّع أن نأسر عددا كبيرا منهم".

كما أعلن قائد بحرية الجيش الإيراني، شهرام إيراني، أن بلاده ستنشر أسلحة بحرية طوّرتها حديثًا "في المستقبل القريب جدًا"، فيما أكد وزير النفط محسن باك نجاد أن الولايات المتحدة "لن تجني أيّ نتائج" من الحصار، رافضًا المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط وتوزيعها.

في المقابل، تدرس واشنطن تمديد الحصار لفترة طويلة، إذ ناقش ترامب مع مسؤولين في قطاع النفط إمكانية استمراره لأشهر، فيما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنه أبلغ إدارته بالاستعداد لحصار طويل بهدف دفع طهران إلى تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة عشرين عامًا، والقبول بقيود صارمة لاحقًا.

وتدعي القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الحصار "فعال للغاية"، مشيرة إلى اعتراض 42 سفينة حتى الآن، فيما تعجز 41 ناقلة عن مغادرة إيران، في وقت لم تحقق فيه المباحثات الجارية منذ مطلع نيسان/أبريل بوساطة باكستان أي اختراق، بينما قال ترامب عبر منصة "تروث سوشال" إن "إيران عاجزة عن ترتيب أمورها... من الأفضل لهم أن يعقلوا قريبا".