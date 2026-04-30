تقرير: خطة أميركية لضربات على إيران وخيارات للسيطرة على هرمز

تتسارع التحركات الأميركية تجاه إيران مع بلورة خطط عسكرية ودبلوماسية متزامنة، تشمل خيارات لضربات محددة وتوسيع السيطرة على الممرات البحرية الحيوية، بالتوازي مع جهود لتشكيل تحالف دولي لضمان حرية الملاحة في المنطقة.

كشف موقع أكسيوس، نقلا عن مصادر مطلعة، أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنجزت خطة عسكرية تتضمن تنفيذ ضربات قصيرة ومكثفة تستهدف مواقع حيوية داخل إيران، بهدف كسر الجمود في المفاوضات ودفع طهران لتقديم تنازلات سياسية وأمنية.

وبحسب المصادر، من المتوقع أن يطلع القادة العسكريون الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على هذه الخيارات خلال اجتماع يعقد اليوم الخميس، في إطار بحث سبل الضغط على إيران في المرحلة المقبلة.

وأشارت التسريبات إلى أن خطة بديلة قيد الدراسة تتضمن التحرك للسيطرة على أجزاء من مضيق هرمز لإعادة فتحه، وقد تشمل، في بعض السيناريوهات، إشراك قوات برية في المهمة.

في سياق متصل، أفادت وول ستريت جورنال بأن الإدارة الأميركية تعمل على تشكيل تحالف دولي تحت مسمى "حرية الملاحة البحرية"، يهدف إلى تأمين مرور السفن في المضيق، عبر تبادل المعلومات وتنسيق الضغوط الدبلوماسية وتطبيق العقوبات.

كما نقلت تقارير عن نقاشات داخل البيت الأبيض مع شركات نفط كبرى حول مواصلة سياسة الضغط والحصار على إيران لأشهر إضافية إذا لزم الأمر، في ظل قناعة أميركية بأن طهران لا تتفاوض بحسن نية.

وفي المقابل، حذّرت مصادر إيرانية نقلتها وسائل إعلام رسمية من أن استمرار ما وصفته بـ"القرصنة البحرية الأميركية" قد يقابل برد عسكري غير مسبوق، مؤكدة أن الصبر الإيراني ليس بلا حدود وأن أي تصعيد إضافي سيواجه بإجراءات مضادة.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وتزايد المخاوف من انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع في المنطقة، خصوصاً مع استمرار الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني وحركة الملاحة في مضيق هرمز.