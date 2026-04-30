موجز أنباء العالم الخميس: خامنئي يعلن هزيمة واشنطن في الحرب... إسرائيل تعتقل ناشطين من أسطول الصمود

يحوي موجز أنباء العالم لهذا اليوم إعلان المرشد الإيراني الأعلى، مجتبى خامنئي، هزيمة واشنطن في الحرب.. وارتقاء شهداء في لبنان.. واعتقال إسرائيل 211 ناشطًا من "أسطول الصمود" المتّجه إلى غزة، من بين أنباء عالمية مهمة أخرى.

مجتبى خامنئي يدّعي هزيمة واشنطن في الحرب في رسالة مكتوبة، وبيزشكيان يحذّر من استئناف القتال، وارتقاء شهداء في لبنان جرّاء استمرار الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، وأوكرانيا تطلب توضيحات أوسع بشأن عرض روسيا لاتفاق يوقف الحرب بين الجارتين، وروسيا ترفض مغادرة مالي...

إيران

قال المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، في رسالة مكتوبة الخميس، إنّ الولايات المتحدة هُزمت في حربها على إيران.

وحذّر الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، في وقت سابق الولايات المتحدة من أنّ حصارها البحري محكوم بالفشل، وذلك بعدما أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إمكانية أن يستمرّ الحصار أشهرًا، في مواجهة تسبّبت حتى الآن باضطراب كبير في الأسواق العالمية.

كما حذّر المستشار العسكري لخامنئي، محسن رضائي، الأربعاء، من جولة جديدة من القتال بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أنّها قد تشهد إغراق سفن أميركية، ومقتل "جنود".

وأوعزت الإدارة الأميركية إلى سفاراتها بالسعي إلى إقناع الدول الحليفة للولايات المتحدة، بالانضمام إلى تحالف دولي يتولى تأمين مضيق هرمز، وفقًا لما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الخميس.

لبنان

استشهد 9 أشخاص على الأقلّ بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان وفق وزارة الصحة، في وقت ندّد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بـ"الانتهاكات" الاسرائيلية "المستمرة" في جنوب البلاد، رغم سريان وقف لإطلاق النار مع حزب الله منذ نحو أسبوعين، داعيًا إلى "الضغط" على إسرائيل لوقف هجماتها.

إسرائيل

اعترضت البحرية الإسرائيلية 211 ناشطًا من "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة قبالة اليونان، وباتوا في طريقهم إلى إسرائيل، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومنظّمو الأسطول اليوم الخميس.

وقالت المتحدثة باسم منظّمة "غلوبال صمود - فرنسا"، هيلين كورون، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إنّ العملية جرت قرب جزيرة كريت بعيدًا من السواحل الإسرائيلية.

أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنّ كييف طلبت من واشنطن معلومات إضافية عن عرض الكرملين وقفًا لإطلاق النار في 9 أيار/ مايو، اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بانتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

روسيا

أكّدت روسيا أنّ قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمرّدين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون والجهاديون أكبر هجمات شهدتها البلاد منذ 15 عامًا ضد حكم المجلس العسكري.

تونس

نُقل رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي التونسي، راشد الغنوشي، أحد أبرز وجوه المعارضة والموقوف منذ العام 2023، إلى المستشفى "بشكل عاجل" إثر "تدهور حادّ" في حالته الصحية، بحسب ما أعلن حزبه اليوم الخميس.

بريطانيا

تعهّدت الحكومة البريطانية تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني، (33 مليون دولار)، لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديّان في لندن للطعن.

الولايات المتحدة الأميركية

سلّم المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، "إف بي آي"، جيمس كومي، نفسه للسلطات في ولاية فرجينيا أمس الأربعاء، بعد توجيه القضاء الأميركي اتهامًا له بتهديد حياة الرئيس دونالد ترامب من خلال منشور على "إنستاغرام".

وفي نبأ آخر، دعا رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، الملك تشارلز الثالث إلى إعادة ماسّة "كوه نور" الملكية التي استولت عليها الإمبراطورية البريطانية من الهند في القرن التاسع عشر.

بورما

خفّض الرئيس البورمي عقوبات جميع السجناء بنحو السُدُس في إطار عفو عام، في خطوة من شأنها، وفق مصدر مقرّب من الزعيمة السابقة، أونغ سان سو تشي، تقليص مدة احتجازها.

فرنسا

قال وزير الطاقة التركي، مراد كوروم، المكلّف برئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، "كوب 31"، إنّ أزمة الطاقة العالمية أظهرت حاجة الاقتصاد العالمي إلى "تسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة".

وحذّرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، في تصنيفها السنوي الصادر الخميس، من أنّ حرية الصحافة في العالم بلغت أدنى مستوى لها منذ رُبع قرن، مشيرة إلى تراجع عام، بدءًا من الولايات المتحدة حيث تُستهدف الصحافة بطريقة "ممنهجة"، وصولًا إلى السعودية التي أعدمت صحافيًّا عام 2025، في حين لاحظت أنّ سورية حقّقت تقدُّمًا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

الهند

يتّجه حزب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى تحقيق مكاسب في انتخابات مهمة لمجالس عدد من الولايات، وفق ما أظهرت استطلاعات للمقترعين نُشرت اليوم الخميس، قبل أيام من إعلان النتائج النهائية في 4 أيار/ مايو.

نيوزيلندا

ردّ القضاء النيوزيلندي الاستئناف الذي تقدّم به المؤمن بتفوّق العرق الأبيض، برينتون تارانت، لإلغاء إدانته في قضية قتل 51 شخصًا في مسجدَين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية عام 2019، وفقًا لوثائق عدلية.

كولومبيا

أعلنت جماعة منشقّة عن حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية، "فارك"، التي تم حلّها، مسؤوليّتها عن هجوم بقنبلة أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 56 آخرين، مشيرة إلى أنّ "خطأً تكتيكيًّا" وقع، وذلك قبل أقل من شهر على الانتخابات.

أستراليا

أفاد تحقيق بأنّ جماعة يهودية أسترالية حذّرت الشرطة من احتمال وقوع هجوم إرهابي، قبل أيام فقط من قيام مسلّحَين بقتل 15 شخصًا في إطلاق نار جماعي على شاطئ بونداي في سيدني.