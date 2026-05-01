النفط يرتفع وسط غياب المؤشرات على انتهاء حرب إيران والذهب يتجه لخسارة أسبوعية

قفزت أسعار النفط عالميا مع انسداد أفق الحل السياسي بين واشنطن وطهران، واستمرار إغلاق مضيق هرمز. وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عدم واقعية التوصل لنتائج سريعة، وسط تلويح الحرس الثوري بضربات مؤلمة حال تجدد الهجمات الأميركية.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع وصول جهود حل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق ​مسدود، إذ لا تزال طهران تغلق مضيق هرمز، بينما تعرقل ‌البحرية الأميركية صادرات النفط الخام الإيراني.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز/ يوليو 1.19 دولار، أو 1.08 بالمئة إلى 111.59 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:49 بتوقيت ​غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 39 ​سنتا، أو 0.37 بالمئة إلى 105.46 دولار.

وسجل الخامان مكاسب ⁠شهرية لأربعة أشهر متتالية.

وسجل عقد برنت لشهر حزيران/ يونيو الذي ​انتهى أجله، أمس الخميس، 126.41 دولار للبرميل في الآونة الأخيرة، وهو أعلى ​مستوى له منذ آذار/ مارس 2022.

وتواصل أسعار النفط الاتجاه الصعودي منذ نهاية شباط/ فبراير، عندما أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران مما قاد إلى إغلاق ​مضيق هرمز وتعطيل حركة شحن نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي ​المسال في العالم. وسجل خام برنت ارتفاعا بخمسين في المئة، خلال شهر آذار / مارس وحده.

ويسري ⁠وقف لإطلاق النار بين الجانبين من الثامن من نيسان/ أبريل، لكن وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) نقلت عن الناطق باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، القول مساء أمس الخميس، إنه من غير المنطقي توقع نتائج ​سريعة من المحادثات ​مع الولايات المتحدة.

وقال "توقع ⁠التوصل إلى نتيجة في وقت قصير، بغض النظر عن هوية الوسيط، أمر غير واقعي برأيي".

وفي وقت سابق ​من يوم أمس، هدد مسؤول كبير بالحرس الثوري الإيراني ​بشن "ضربات مؤلمة ⁠وتستمر لفترة طويلة" على المواقع الأميركية إذا جددت واشنطن هجماتها على إيران، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع خلال اليوم قبل أن تتراجع.

وذكر ⁠مسؤول أميركي ​لـ"رويترز"، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ​كان من المقرر أن يتلقى إحاطة أمس الخميس حول خطط لشن سلسلة من الضربات العسكرية ​الجديدة على إيران لحملها على التفاوض لإنهاء الصراع.

الذهب يتجه لخسارة... وسط مخاوف من تضخم

واستقرت أسعار الذهب إلى حد كبير، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، إذ أدى ارتفاع ​أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وعزز التوقعات بأن ‌أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4614.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:36 بتوقيت غرينتش، ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بنسبة ​اثنين بالمئة، بعد أن تراجع يوم الأربعاء إلى أدنى ​مستوى له في شهر.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ⁠حزيران/ يونيو 0.1 بالمئة إلى 4626.40 دولار.

وانخفضت أحجام التداول لأن ​الأسواق المالية مغلقة في الصين والهند، أكبر المستهلكين للذهب، بمناسبة عطلات ​رسمية.

وقال كايل رودا، وهو محلل كبير للأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم": "سيكون حجم التداول منخفضا نسبيا خلال جلسة التداول الآسيوية، بسبب العطلات الرسمية، وبالتالي ​نحن في مفترق طرق، أو ننتظر على الأقل المحفز التالي ​لإحداث تغيير واضح في اتجاه السوق".

وظل التركيز على التوترات الجيوسياسية، بعدما قالت إيران ‌أمس ⁠الخميس إنها سترد "بضربات مؤلمة وتستمر لفترة أطول" على المواقع الأميركية، إذا جددت واشنطن هجماتها، وأعادت تأكيد موقفها حيال مضيق هرمز مما يعقد خطط الولايات المتحدة لتشكيل تحالف لإعادة فتح الممر المائي.

وقفزت أسعار خام ​برنت فوق 110 دولارات ​للبرميل مع ⁠وصول الجهود الرامية إلى تسوية بشأن الحرب مع إيران إلى حالة من الجمود.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي وبنك ​إنجلترا أسعار الفائدة من دون تغيير أمس الخميس كما ​كان ⁠متوقعا، في أعقاب قراري الإبقاء على أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنك اليابان في وقت سابق من الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ⁠الأخرى، ارتفعت الفضة ​في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 73.99 ​دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1981.25 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى ​1525.36 دولار.