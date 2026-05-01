بسبب معارضة الحرب على إيران: ترامب قد يخفض عدد القوات الأميركية في إيطاليا وإسبانيا

لوّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسحب القوات من إيطاليا وإسبانيا ردا على معارضتهما الحرب ضد إيران، منتقدا أداءهما العسكري. يأتي هذا بعد تهديد مماثل لألمانيا، في ظل تصاعد الخلافات مع الحلفاء الأوروبيين والتلويح بتعليق عضوية إسبانيا في حلف "نيتو".

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه قد يسحب العديد من الجنود الأميركيين المنتشرين في إيطاليا وإسبانيا، بسبب معارضة البلدين الحرب على إيران، بعد يوم من اقتراحه القيام بأمر مماثل في ألمانيا.

وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي عندما سُئل عما إذا كان سيدرس احتمال خفض عدد القوات الأميركية في إسبانيا وإيطاليا أيضا: "نعم، على الأرجح، على الأرجح سأفعل ذلك. لمَ لا؟".

وأضاف "لم تقدم لنا إيطاليا أي مساعدة، وكانت إسبانيا مروعة، مروعة للغاية".

وقال ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدرس خفض عدد قواتها في ألمانيا، وسط خلاف مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن الحرب مع إيران.

وكتب عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "تدرس الولايات المتحدة وتراجع إمكان خفض عديد القوات في ألمانيا، وسيُتخذ القرار خلال الفترة القصيرة المقبلة".

وحتى تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، كان عدد القوات الأميركية المنتشرة في إيطاليا 12662، وفي إسبانيا 3814، بينما بلغ عددها في ألمانيا 36436.

وخلال فترتي ولايته، هدّد ترامب مرارا بخفض عديد القوات الأميركية في ألمانيا وفي دول أوروبية حليفة أخرى كجزء من انتقاده لحلف الناتو.

وقال ترامب لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية في وقت سابق من الشهر الجاري، إن رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، تفتقر إلى "الشجاعة" في شأن حرب إيران.

والأسبوع الماضي، ذكر تقرير أن الولايات المتحدة كانت تدرس احتمال تعليق عضوية إسبانيا في حلف شمال الأطلسي بسبب رفضها دعم العمليات العسكرية ضد إيران.