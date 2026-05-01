تقرير: البحرية الأميركية تستعين بشركة ذكاء اصطناعي لمواجهة ألغام إيران

عززت البحرية الأميركية قدرات الذكاء الاصطناعي برصد ألغام إيران في مضيق هرمز، عبر عقد بقيمة 100 مليون دولار مع شركة "دومينو داتا لاب". وأكد مسؤول بالشركة، أن التقنية تتيح كشف الألغام خلال أيام، بدل أشهر.

أظهر عقد ‌ممنوح لشركة ذكاء اصطناعي في الآونة الأخيرة، أن البحرية الأميركية، تعزز قدراتها في هذا المجال، لرصد الألغام التي وضعتها إيران في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن البحرية الأميركية تعمل ​على إزالة الألغام من المضيق الذي يهدد إغلاقه الاقتصاد العالمي بشكل متزايد.

وقد تستغرق عمليات ​إزالة الألغام من تحت الماء شهورا رغم وقف إطلاق النار الهش بين ⁠الولايات المتحدة وإيران، بعد حرب استمرت أسابيع.

وقد يساهم العقد مع شركة ("دومينو داتا لاب") للذكاء الاصطناعي في ​سان فرانسيسكو، والذي تقترب قيمته من 100 مليون دولار، في تسريع هذه العملية من خلال برنامج ​يمكنه تعليم الغواصات المسيرة، تحديد أنواع جديدة من الألغام في غضون أيام.

وقال المسؤول عن العمليات في الشركة، توماس روبنسون: "كانت مهمة رصد وإزالة الألغام من اختصاص السفن في السابق، أما الآن فقد أصبحت من ​اختصاص الذكاء الاصطناعي"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز" للأنباء.

وتدفع البحرية ثمن البرنامج الذي يمكنها من التدريب على هذا الذكاء الاصطناعي، ​وإدارته وتوزيعه بالسرعة المطلوبة في المياه التي تعرقل الصراعات فيها التجارة العالمية، وتعرض البحارة للخطر".

ومنحت البحرية الأميركية الأسبوع الماضي ‌العقد ⁠الذي تصل قيمته إلى 99.7 مليون دولار لشركة "دومينو"، لتوسيع دورها وتصبح العمود الفقري في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي لمشروع التعلم الآلي المعجل من أجل العمليات البحرية، وهو برنامج يجعل رصد الألغام تحت الماء أسرع وأدق، وأقل اعتمادا على البحارة البشريين.

ويدمج البرنامج البيانات الواردة من أنواع متعددة من أجهزة ​الاستشعار، ويسمح للبحرية بمراقبة ​مدى جودة أداء مختلف ⁠نماذج الكشف التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في الميدان، وبتحديد الإخفاقات، وبالتصحيح لتحسين الأداء.

وكان أساس العرض الذي قدمته شركة "دومينو" ورهان البحرية هو السرعة. ​وكان تحديث نماذج الذكاء الاصطناعي، التي تشغل مركبات البحرية المسيرة تحت الماء ​لرصد الألغام ⁠الجديدة، أو غير المرئية، يستغرق ما يصل إلى ستة أشهر قبل انضمام الشركة التي قالت إنها اختصرت هذه المدة إلى أيام.

وأشار روبنسون إلى أهمية ذلك بالنسبة للحرب على غزة، قائلا إنه "إذا كانت هناك مركبات مسيّرة ⁠تحت الماء ​تعمل في بحر البلطيق مدربة على الألغام الروسية، فمن ​الضروري نشرها في مضيق هرمز لرصد الألغام الإيرانية، وبفضل تقنية دومينو، يمكن للبحرية أن تكون جاهزة في غضون أسبوع، بدلا من ​عام".

ولم يدل الناطق باسم البحرية الأميركية بتعليق بشأن ذلك، حتى الآن.

اتفاقات مع سبع شركات ذكاء اصطناعي لاستعمال برامجها في عمليات سرية

وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الحرب الأميركية، الجمعة، إبرام اتفاقات مع سبع شركات تكنولوجيا، تتيح لها استعمال برامجها للذكاء الاصطناعي في عمليات سرية، تشمل تخطيط المهام، وتحديد أهداف الأسلحة.

وذكر البنتاغون في بيان أن الشركات التي اتفق معها هي "سبيس إكس"، الشركة الأم لمختبر الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي"، و"أوبن إيه آي"، و"غوغل"، و"إنفيديا"، و"ريفليكشن"، و"مايكروسوفت"، وشركة "إيه دبليو إس" التابعة لشركة "أمازون" والمتخصصة في الحوسبة السحابية.

ولم تشمل الاتفاقات شركة "أنثروبيك" التي تخوض نزاعا مع الوزارة.