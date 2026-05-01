تقرير: تكلفة الحرب الأميركية على إيران بلغت 50 مليار دولار

كشف تقرير أميركي أن تكلفة الهجمات على إيران بلغت 50 مليار دولار، ضعف ما أعلنه مسؤولو البنتاغون للكونغرس. وأوضح مسؤول مطّلع أن الأرقام الرسمية أغفلت قيمة المعدات المتضررة والمفقودة خلال العمليات العسكرية.

بلغت تكلفة الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة، خلال الحرب على إيران نحو 50 مليار دولار، رغم تصريحات مسؤولين بوزارة الدفاع بأنها لم تتجاوز 25 مليار دولار، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية أميركية.

وبحسب تقرير لقناة "سي بي إس" الأميركية، الجمعة، نقلا عن مسؤول مطّلع، قاربت تكلفة العمليات الأميركية ضد إيران، ضعف الرقم المعلن للرأي العام.

وذكر المصدر أن مسؤولي البنتاغون ذكروا خلال إفاداتهم هذا الأسبوع أمام الكونغرس، أن تكلفة العملية تبلغ نحو 25 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم لا يعكس الحقيقة.

وأضاف أن الأرقام المعلنة لا تشمل تكلفة المعدات التي تضررت أو فُقدت خلال العمليات، مشيرا إلى أن التكلفة الفعلية تقارب 50 مليار دولار.

وفي 28 شباط/ فبراير بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 نيسان/ أبريل هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.