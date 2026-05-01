حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" غادرت منطقة الشرق الأوسط

غادرت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد آر فورد" الشرق الأوسط بعد مشاركتها في عمليات ضد إيران، على ما أعلن مسؤول أميركي الجمعة، لتبقى بذلك سفينتان حربيتان أميركيتان ضخمتان في المنطقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضح المسؤول، أنّ "فورد" تتمركز حاليا في منطقة المسؤولية التابعة للقيادة الأوروبية الأميركية، مشيرا إلى أن عدد سفن البحرية الأميركية المتبقية في الشرق الأوسط يبلغ 20 سفينة، بينها حاملتا الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" و"يو إس إس جورج إتش دبليو بوش".

وتتمركز "فورد" في البحر منذ أكثر من عشرة أشهر، وسبق أن شاركت في عمليات أميركية في منطقة البحر الكاريبي، حيث نفذت القوات الأميركية ضربات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات، واعترضت ناقلات نفط خاضعة لعقوبات، واختطفت الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.

وفي 12 آذار/ مارس، اندلع حريق في غرفة غسيل الملابس على متن حاملة الطائرات، مما أسفر عن إصابة بحّارَيْن وألحق أضرارا جسيمة بنحو مئة سرير، بحسب الجيش الأميركي.

وواجهت الناقلة أيضا مشاكل كبيرة في نظام الصرف الصحي أثناء تمركزها في البحر، وتحدثت وسائل الإعلام الأميركية عن أعطال في مراحيضها.