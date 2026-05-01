موجز أنباء العالم الجمعة: مقترح إيراني جديد وعشرات الناشطين من "أسطول الصمود" يصلون جزيرة كريت

سلمت إيران لباكستان الوسيطة مقترحا جديدا من أجل استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة وإنهاء الحرب، فيما وصل عشرات الناشطين من "أسطول الصمود" إلى جزيرة كريت بعد اعتراضه من قبل القوات الإسرائيلية واحتجاز آخرين.

سفن من "أسطول الصمود" ترسو قبالة جزيرة كريت بعد اعتراضها من قبل إسرائيل (Gettyimages)

قدمت إيران إلى الولايات المتحدة عبر باكستان، مقترحا جديدا للتفاوض بشأن وضع حد نهائي للحرب الأميركية - الإسرائيلية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران الجمعة، وذلك مع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوما التي يتوجّب بعدها نظريا أن يطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفويضا من الكونغرس لمواصلة الحرب.

لكن إدارة ترامب لمحت إلى أنها ستتجاهل هذا الأمر، فيما يجد الديمقراطيون أنفسهم عاجزين عن إلزامه به.

جاء ذلك بعدما قالت السلطات الإيرانية، إن أنظمة دفاعها الجوي تصدّت مساء الخميس لمسيّرات وطائرات صغيرة.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة سلسلة اتصالات بنظرائه في السعودية وقطر وتركيا والعراق وأذربيجان، وبحث معهم "مبادرات الجمهورية الإسلامية لإنهاء الحرب"، بحسب ما جاء في بيان لوزارته.

وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي قد أعلن أن طهران لا تزال منفتحة على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، لكنها لن تقبل أن "تملى" عليها سياسات تحت التهديد.

أسطول الصمود

نزل عشرات الناشطين ممَّن كانوا على متن قوارب "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في جزيرة كريت بعدما اعترضتهم القوات الإسرائيلية قبالة سواحل الجزيرة اليونانية، وفق ما أفاد صحافيون.

تركيا

شارك آلاف المتظاهرين في مسيرات لمناسبة يوم العمال في مختلف أنحاء تركيا الجمعة، رغم انتشار أمني مكثف في العاصمة أنقرة وفي إسطنبول حيث فُرض إغلاق تام وأوقفت الشرطة نحو 400 شخص.

بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية توجيه اتهام إلى مشتبه به أوقف عقب اعتداء بسكين الأربعاء على رجلين يهوديين في شمال لندن، هو الأحدث في سلسلة هجمات في المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة.

إلى ذلك، وصل الملك تشارلز الثالث إلى برمودا بعد اختتام زيارة رسمية للولايات المتحدة شهدت حفاوة في الاستقبال من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

أميركا

قال الرئيس دونالد ترامب إنه قد يسحب عددا من الجنود الأميركيين المنتشرين في إيطاليا وإسبانيا بسبب معارضة البلدين الحرب على إيران، غداة اقتراحه القيام بخطوة مماثلة في ألمانيا.

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

ذكرت لجنة تابعة للأمم المتحدة، أن قانونا إسرائيليا جديدا يُجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، يُكرّس "التمييز العنصري" ضد الأسرى، داعية إلى إلغائه فورا.

مالي

سيطر المتمردون الطوارق على معسكر تيساليت الإستراتيجي في شمال مالي، بعد سلسلة هجمات شنوها في نهاية الأسبوع الماضي ضد المجلس العسكري الحاكم، وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية وانفصالية.

فنزويلا

وقّعت فنزويلا اتفاقات مع شركتين أميركيتين في محاولة لتعزيز إنتاج النفط، في أحدث مؤشر إلى تحسن العلاقات بعدما أطاحت واشنطن برئيس البلاد نيكولاس مادورو.

الحرب الروسية - الأوكرانية

أطلقت روسيا عددا قياسيا من الطائرات المسيّرة الهجومية البعيدة المدى على أوكرانيا خلال نيسان/ أبريل، وفق ما أظهر تحليل لبيانات نشرتها القوات الجوية الأوكرانية.

الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية

يدخل الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية في السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) حيز التنفيذ مؤقتا الجمعة.

بوليفيا

أعلنت لجنة تحقيق تابعة لسلاح الجو البوليفي، أن حادث تحطم الطائرة العسكرية في شباط/ فبراير الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا وتناثر آلاف الأوراق النقدية، كان بسبب أخطاء بشريّة عدّة وسوء الأحوال الجويّة.

جنوب السودان

أقر مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان لعام واحد مع تقليص حجمها، رغم معارضة العديد من الدول الأعضاء.

الأرجنتين

سُمح للصحافيين بدخول القصر الرئاسي في الأرجنتين مجددا، وذلك بعد أكثر من أسبوع من منعهم من الوصول إليه أثناء إجراء الحكومة تحقيقا في مزاعم "تجسس غير قانوني"، وفق ما أفاد مصدر في الرئاسة.

أستراليا

اشتبك حشد غاضب في بلدة أليس سبرينغز الأسترالية النائية مع الشرطة المحلية خارج مستشفى كان يعالِج رجلا يُشتبه في قتله طفلة من السكان الأصليين تبلغ خمس سنوات.

الولايات المتحدة

نفذت السلطات في ولاية فلوريدا الأميركية حُكم الإعدام برجل بعد مرور نصف قرن على إدانته بجريمة قتل.