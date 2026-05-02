الوجود العسكري الأميركي في أوروبا: عدد الجنود ومناطق القواعد

يعرض التقرير تعريفًا بأعداد الجنود الأميركيّين في أوروبا، والدول التي تضمّ قواعد عسكريّة أميركيّة، في ظلّ التوتّرات المتنامية بين واشنطن وحلفائها التاريخيّين، التي انجلت مؤخّرًا عن قرار سحب 50 ألف جنديّ أميركيّ من ألمانيا.

أعلنت وزارة الحرب الأميركية، الـ"بنتاغون"، الجمعة، أنّ الولايات المتحدة سوف تسحب 5 آلاف جندي من ألمانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، وذلك عقب خلاف علني بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بشأن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

ويمثّل هذا الإعلان أكثر خطوة ملموسة تتخذها ​الحكومة الأميركية حتى الآن لتقليص وجودها العسكري في أوروبا، بعد أشهر من الشكاوى من واشنطن بأنّ أوروبا لا تبذل ‌ما يكفي للاعتناء بأمنها، ولدعم الأميركيين في حربهم مع إيران.

وفي ما يلي بعض التفاصيل الرئيسة حول الوجود العسكري الأميركي في أوروبا:

كم عدد القوات الأميركية في أوروبا؟

تشير معلومات مركز بيانات القوى العاملة التابع لوزارة الحرب الأميركية، إلى تمركز نحو 68 ألف عسكري أميركي في الخدمة الفعلية بصورة دائمة في القواعد الأميركية في أوروبا، منذ ​كانون الأول/ ديسمبر 2025. ولا تشمل هذه الأرقام القوات التي تُنشر دوريًّا في مهمّات مؤقتة أو تدريبات.

ووفقًا لتقرير صادر ​عن الكونغرس، يتمركز الجيش الأميركي في 31 قاعدة دائمة، و19 موقعًا عسكريًّا آخر يمكن لوزارة الحرب الأميركية الوصول ⁠إليها، وذلك اعتبارًا من آذار/ مارس 2024.

كيف تتشكل القوات الأميركية في أوروبا؟

تُشرف القيادة الأوروبية الأميركية على العمليات العسكرية الأميركية في مختلف ​أنحاء أوروبا، وتنسّق مع أعضاء حلف شمال الأطلسي من خلال 6 قيادات؛ تمثّل الجيش والبحرية والقوات الجوية وقوات مشاة البحرية وقوات العمليات الخاصة، إضافة ​إلى قوة الفضاء التي أُنشئت حديثًا.

وتوجد مقرّات هذه القيادات في ألمانيا وإيطاليا، وتركّز مهمّاتها على الاستجابة للأزمات، وتعزيز التعاون الأمني في أنحاء أوروبا وإفريقيا.

أين تتمركز هذه القوّات في أوروبا؟

تتمركز القوات الأميركية في أكثر من 12 دولة أوروبية، فيما تضمّ ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أكبر عدد من الجنود. وتشمل هذه القائمة بعض أكبر الوحدات.

إنفوغراف يعرض الوجود العسكري الأميركي وتوزيعه في أوروبا (Getty Images)

ألمانيا

تقع ​أكبر قاعدة عسكرية أميركية في أوروبا في قاعدة رامشتاين الجوية قرب مدينة رامشتاين، حيث تتمركز القوّات منذ عام 1952. وتُعدّ حامية الجيش الأميركي ​في بافاريا جنوبي ألمانيا، التي يقع مقرّها الرئيس في غرافنفور، مركزًا تدريبيًّا رئيسًا للقوات في أوروبا. ووفقًا لمعلومات مركز بيانات القوى العاملة التابع لوزارة الحرب ‌الأميركية، كان ⁠36.436 جنديًّا في الخدمة الفعلية في ألمانيا من كانون الأول/ ديسمبر 2025، موزَّعين على 5 حاميات.

إيطاليا

يتمركز أفراد الجيش الأميركي في إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويشمل الوجود الأميركي فِرقًا من الجيش والبحرية والقوات الجوية. وتشير بيانات المركز إلى أنّ إيطاليا استضافت 12.662 جنديًّا في الخدمة الفعلية في نهاية عام 2025، موزَّعين على قواعد في فيتشنزا، وأفيانو، ونابولي، وصقلية.

بريطانيا

بلغ عدد القوات الأميركية في المملكة المتحدة 10.156 جنديًّا في ​كانون الأول/ ديسمبر 2025، موزَّعين على ​3 قواعد، وتستضيف بالأساس ⁠عناصر من القوات الجوية.

إسبانيا

تستضيف البلاد قواعد أميركية للبحرية والقوات الجوية قرب مضيق جبل طارق. وتشير معلومات مركز بيانات القوى العاملة، إلى أنّه جرى نشر 3.814 فردًا بصورة دائمة في إسبانيا منذ كانون الأول/ ديسمبر 2025.

بولندا

​تستضيف بولندا 369 فردًا في الخدمة الفعلية متمركزين بصورة دائمة، إضافة إلى نحو 10 آلاف فرد من ​القوات الدورية المموّلة، ⁠في إطار مبادرة الردع الأوروبية بحسب معلومات المركز ودائرة أبحاث الكونغرس. ويتمركز هؤلاء الأفراد في 4 قواعد تتيح للولايات المتحدة دخولها على نحو مؤقّت.

رومانيا

على غرار بولندا ودول الاتحاد الشيوعي السابقة، تستضيف رومانيا وجودًا تناوبيًّا للقوّات الأميركية، إلى جانب 153 فردًا في الخدمة الفعلية متمركزين بصورة دائمة، بحسب معلومات ⁠المركز ودائرة ​أبحاث الكونغرس. وتشمل القواعد التي تملك الولايات المتحدة القدرة على استخدامها قاعدة مخائيل كوجالنيتشيانو ​الجوية، وكامبيا تورزي، وديفيسيلو.

المجر (هنغاريا)

تُجري الولايات المتحدة عمليات نشر دورية ومهمّات تدريبية في المجر. وذكر المركز في كانون الأول/ ديسمبر، أنّ البلاد استضافت 77 فردًا متمركزين بصورة دائمة ​في قاعدتَين؛ هما كيشكيميت، وقاعدة بابا الجوية.