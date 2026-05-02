موجز أنباء العالم السبت: إيران لا تستبعد تجدد الحرب في ظل استمرار تعثر المفاوضات مع واشنطن

لا تستبعد إيران تجدد الحرب في ظل استمرار تعثر المفاوضات مع واشنطن، فيما تحتجز إسرائيل ناشطين اثنين من "أسطول الصمود" بعد اعتراضه قبالة اليونان أثناء توجهه لكسر الحصار عن غزة؛ وفي ما يلي أدناه موجز لأبرز أنباء العالم.

قال مسؤول عسكري إيراني، السبت، إن تجدد الحرب "احتمال وارد"، في ظل استمرار تعثر مفاوضات السلام عقب جولة وحيدة عقدت في نيسان/ أبريل بالعاصمة الباكستانية، ولم تثمر اتفاقا على وضع حد نهائي للحرب الأميركية – الإسرائيلية التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير.

في المقابل، أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدمته إيران عبر إسلام آباد في مسعى لكسر الجمود في المباحثات.

من جهة أخرى، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إعدام رجلين شنقا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، في أحدث حلقة ضمن سلسلة عمليات إعدام شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.

لبنان

استشهد 13 شخصا بغارات إسرائيلية الجمعة على جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة، مع تواصل هجمات الجيش الإسرائيلي على الرغم من سريان وقف إطلاق نار هش.

أميركا

أعلنت واشنطن الجمعة، موافقتها على تزويد قطر بأنظمة باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي بقيمة أربعة مليارات دولار، بعد تعرض الدوحة لهجمات إيرانية خلال النزاع.

إلى ذلك، أعلنت شركة الطيران الأميركية المنخفضة التكلفة "سبيريت إيرلاينز" التي تواجه صعوبات منذ أشهر وتأثرت بارتفاع أسعار وقود الطائرات على خلفية الحرب، إلغاء كل رحلاتها وبدء "وقف تدريجي" لأنشطتها.

وأعلن البنتاغون عزم واشنطن سحب نحو خمسة آلاف جندي أميركي من ألمانيا خلال عام، في خطوة قالت برلين إنها "متوقعة" داعية أوروبا إلى تعزيز أمنها، بينما سيجري حلف شمال الأطلسي مشاورات مع واشنطن "للاستيضاح بشأن تفاصيل" القرار.

"أسطول الصمود"

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن اثنين من ناشطي "أسطول الصمود العالمي" من أجل غزة الذي اعترضه الجيش الإسرائيلي الخميس قبالة سواحل اليونان، نُقلا إلى إسرائيل لاستجوابهما.

بريطانيا

أمضى العاهل البريطاني تشارلز الثالث يوم الجمعة في إقليم برمودا البريطاني، آتيا من الولايات المتحدة حيث سعى إلى ترميم العلاقات المتوتّرة بين واشنطن ولندن.

تركيا

أعلنت جمعية المحامين التقدميين التركية إطلاق سراح جميع الأشخاص الـ576 الذين جرى توقيفهم على هامش مشاركتهم الجمعة في تظاهرات لمناسبة يوم العمال في إسطنبول.

إيران

نُقلت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام إلى المستشفى في إيران، وفق ما افاد أنصارها، "بعد تدهور حاد في صحتها"، وهي مسجونة منذ توقيفها في كانون الأول/ ديسمبر في مدينة مشهد شرق البلاد بعد انتقادها السلطات الدينية الإيرانية.

اليابان/ فيتنام

تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية بذل مزيد من الجهود لضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرة ومفتوحة"، وذلك خلال زيارتها لفيتنام الشيوعية حيث تروّج لإستراتيجية إقليمية لطالما أثارت حفيظة الصين المجاورة.

البيرو

أعلن مدعون عامون في البيرو أنهم يحققون في شبكة مزعومة للاتجار بالبشر تعرض وظائف وهمية في روسيا وتوقع بمواطنين بيروفيين يجدون أنفسهم مجبرين على القتال في صفوف القوات الروسية ضد أوكرانيا.