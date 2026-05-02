هيئة بريطانية: حادثة بحرية ثانية قبالة سواحل اليمن في أقل من 24 ساعة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، عن حادثة بحرية قبالة سواحل المكلا في محافظة حضرموت شرقي اليمن، هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة.

وأوضحت الهيئة البريطانية (UKMTO) في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أنها تلقت بلاغا عن حادثة مريبة على بعد نحو 84 ميلا بحريا جنوب غرب المكلا في بحر العرب شرقي اليمن.

ونقل البيان عن ربان سفينة شحن إبلاغه بأن زورقا صغيرا أخضر اللون اقترب من السفينة حتى مسافة 500 متر، وكان برفقته زورق صيد أبيض.

ولم تتطرق الهيئة البريطانية إلى تفاصيل أكثر عن ملكية السفينة أو ملابسات إضافية بشأن الحادثة.

ونصحت الهيئة، جميع السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر الشديد والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذه الحادثة، فيما أوضحت الهيئة البريطانية أن التحقيق جار بشأن الحادثة.

وعادة ما ترتبط مهاجمة السفن قبالة سواحل اليمن بجماعة الحوثي التي لم تصدر أي تعليق حول الحادثتين. ​​​​​​​

والجمعة، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، باقتراب زورق على متنه 7 مسلحين من سفينة شحن قبالة سواحل محافظة حضرموت.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنها تلقت بلاغا عن "نشاط مشبوه" في ممر العبور الدولي الموصى به (IRTC)، على بُعد 92 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة ‎المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

ويعد (IRTC) الممر البحري الآمن المحدد في خليج عدن، والذي تستخدمه السفن التجارية للعبور تحت حماية القوات البحرية الدولية.

وفي 12 نيسان/ أبريل الماضي، هددت جماعة الحوثي، بأنها ستصعد من عملياتها العسكرية حال استئناف العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران.

ويأتي هذا الموقف، في ظل توتر إقليمي متصاعد، إثر دخول جماعة الحوثي أواخر آذار/ مارس الماضي، على خط المواجهة دعما لإيران ضد حرب إسرائيل والولايات المتحدة على الأخيرة، إضافة إلى هجمات إسرائيلية على "حزب الله" في لبنان.

​​​​​​​وتدور مخاوف من أن يوسع الحوثيون تدخلهم في الحرب حال استئناف العدوان على إيران، ما قد يؤدي إلى إغلاق أو اضطراب الملاحة في مضيق باب المندب الحيوي، لا سيما في ظل تقييد إيران منذ 2 آذار/ مارس الماضي، الملاحة بمضيق هرمز الإستراتيجي لمرور ناقلات النفط والغاز.