فقدان جنديين أميركيين في مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا، استمرار عمليات البحث عن جنديين أميركيين فُقدا السبت قرب منطقة كاب دراع، أثناء مشاركتهما في مناورات "الأسد الإفريقي 2026" بالمغرب، والتي انطلقت دورتها الثانية والعشرون بمشاركة إحدى وأربعين دولة لتعزيز التعاون العسكري المشترك.

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم"، اليوم الأحد، فقدان جنديين أميركيين من المشاركين في مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب.

جاء ذلك في بيان لـ"أفريكوم" قالت فيه إن "عمليات البحث مستمرة منذ السبت 2 أيار/ مايو الجاري".

وأشارت إلى أنه "تم الإبلاغ عن فقدان عنصرين من القوات الأمريكية المشاركين في مناورات (الأسد الإفريقي 2026)، قرب منطقة التدريب كاب دراع، قرب مدينة طانطان"، جنوب المغرب.

والإثنين، أعلن الجيش المغربي، انطلاق الدورة 22 من مناورات "الأسد الإفريقي" والتي تستمر إلى 8 أيار/ مايو المقبل، بمشاركة 41 دولة، بينها الولايات المتحدة.

ويعد تمرين "الأسد الإفريقي" من أكبر المناورات العسكرية في القارة الإفريقية، بتنظيم مشترك ما بين المغرب والولايات المتحدة، وفق بيان للقيادة العامة للجيش المغربي.