مقترحات متبادلة بين أميركا وإيران لإنهاء الحرب دون اتفاق حاسم

تؤكد طهران تمسكها بمسار ينهي الحرب خلال فترة زمنية محددة، مع تحميل واشنطن مسؤولية تحديد اتجاه المرحلة المقبلة بين الدبلوماسية أو المواجهة، بينما تتصاعد المؤشرات على استعدادات عسكرية متبادلة تزيد من مخاوف عودة الحرب.

تتواصل حالة التوتر في منطقة الشرق الأوسط مع استمرار الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران، رغم تبادل مقترحات تهدف إلى تهدئة الصراع القائم. وفي ظل هذا المشهد، تبقى احتمالات التصعيد العسكري قائمة مع تباين واضح في المواقف بين الجانبين.

وفي اليوم الـ65 من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن خيار استئناف الهجمات لا يزال مطروحا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يدرس المقترح الإيراني الأخير، لكنه لا يتوقع قبوله بالشكل الحالي.

من جانبها، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن طهران ردت على مقترح أميركي تضمن عدة بنود، مؤكدة ضرورة التوصل إلى حل خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما، مع التركيز على إنهاء الحرب بدل تمديد الهدنة.

وشدد مسؤولون إيرانيون على أن الكرة باتت في ملعب واشنطن لاتخاذ خيار بين الدبلوماسية أو التصعيد.

وفي السياق نفسه، نقلت تقارير إيرانية أن الرد الإيراني تضمن خريطة طريق لإنهاء الحرب، بعد استكمال الإجراءات الرسمية داخل مؤسسات صنع القرار في طهران.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قيادة الجيش الإسرائيلي تكثف اتصالاتها مع القيادة المركزية الأميركية، في إطار تنسيق خطوات عسكرية محتملة ضد إيران.

وأشارت التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس خيارات تصعيدية قد تشمل استهداف بنى تحتية حيوية في حال تطور المواجهة مجددا.