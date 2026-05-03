موجز أنباء العالم الأحد.. إيران: "ليس أمام واشنطن سوى ’صفقة سيئة’ أو ’عملية عسكرية مستحيلة’"

الحرس الثوري يرى أنّ الولايات المتحدة أمام خيارين في ما يخصّ الحرب، "صفقة سيئة" أو "عملية عسكرية مستحيلة"، وإسرائيل تمدّد اعتقال ناشطَين من "أسطول الصمود"، وتقتل فلسطينيًّا في نابلس، وتصدر إنذارًا عاجلًا بإخلاء قرى جديدة جنوبي لبنان...

أعضاء في "أسطول الصمود العالمي" يتظاهرون مطالبين بإخلاء سبيل رفيقَيهما، سيف أبو كشك، وتياغو دي أفيلا، المعتقلَين لدى إسرائيل (Getty Images)

إيران/ الولايات المتّحدة الأميركية

صرّح الحرس الثوري الإيراني، الأحد، بأنّ الولايات المتّحدة تواجه خيارات محدودة، تتراوح بين عملية عسكرية "مستحيلة" أو "صفقة سيئة".

وقالت استخبارات الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إنّ "هامش اتّخاذ القرار أمام أميركا أصبح محدودًا"، مشيرة إلى ما وصفته بـ"تغيّر في اللهجة" من جانب الصين وروسيا وأوروبا تجاه واشنطن، بالإضافة إلى ما وصفته بـ"مهلة" حدّدتها طهران لإنهاء الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات الإيرانية عزمها على تحويل جامعة تعرضت للقصف في أصفهان بوسط البلاد إلى متحف حرب، لعرض تأثير الضربات الإسرائيلية والأميركية.

وأشار رئيس جامعة أصفهان للتكنولوجيا، ظفر الله كلانتري، إلى تخصيص أرض أخرى "لبناء مبنى جديد" للجامعة، وفق وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

كما أعلنت السلطة القضائية إعدام رجل دِينَ بالمشاركة في جريمة قتل خلال الاحتجاجات التي انتشرت في إيران بين كانون الأول/ ديسمبر، وكانون الثاني/ يناير.

إسرائيل/ لبنان/ فلسطين

أصدر الجيش الإسرائيلي الأحد "إنذارًا عاجلًا" جديدًا بإخلاء قرى خارج "المنطقة الأمنية" التي احتلّها في جنوب لبنان.

وفي السياق نفسه، قال النائب عن حزب الله، حسن فضل الله، إنّ الحزب قادر على "إسقاط" أهداف المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال فعالية لتكريم عدد من مقاتلي الحزب الذين قُتلوا في الحرب، أنّ "هذه المفاوضات بكلّ نتائجها لا تعنينا، ولن نطبّقها، ولن نسمح بأن تُمَرّر".

وفي عسقلان مدّدت المحكمة الإسرائيلية احتجاز الناشطَين في "أسطول الصمود العالمي"، سيف أبو كشك، وتياغو أفيلا يومَين إضافيّين، وفق ما أفاد به مركز "عدالة" الحقوقي الذي يمثّلهما.

ويستمر التصعيد في العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلّة، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابّ برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس.

"أوبك+"/ الإمارات

رفعت السعودية وروسيا وبقية دول "أوبك+" حصص إنتاج النفط كما كان متوقعًا، في خطوة تهدف إلى إظهار استمرار التحالف بالرغم من انسحاب الإمارات العربية المتحدة منه.

وستضيف مجموعة الدول السبع "188 ألف برميل يوميًّا" إلى حصص إنتاجها لشهر حزيران/ يونيو، وذلك "كجزء من التزامها الجماعي باستقرار سوق النفط"، وفق بيان منشور على موقع منظمة الدول المصدرة للنفط، "أوبك"، الذي لم يأت على ذكر دولة الإمارات التي انسحبت من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" هذا الأسبوع.

وفي المقابل، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية، "أدنوك"، تخصيص 55 مليار دولار للاستثمار في مشاريع جديدة خلال العامين المقبلين.

أوكرانيا

أسفرت هجمات بمسيّرات روسية عن مقتل ثلاثة أشخاص في أوكرانيا، خصوصًا في منطقة أوديسا الساحلية، فيما قُتل شخص في غارات أوكرانية قرب موسكو، وفق ما أفادت سلطات البلدين.

إيطاليا

يتوجّه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إلى روما والفاتيكان في الأيام المقبلة، وفق ما أعلن مصدر حكومي إيطالي، بعد أسابيع قليلة من انتقادات لاذعة وجّهها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البابا لاوون الرابع عشر.

البرازيل

أحيت نجمة البوب اللاتينية، شاكيرا، السبت، حفلة مجانية ضخمة على شاطئ كوباكابانا الشهير في ريو دي جانيرو، هي الأكبر في مسيرة المغنية الكولومبية بحضور نحو مليونَي شخص.