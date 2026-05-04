إيران تدرس الرد الأميركي وترامب يتحرك في هرمز

في الوقت الذي تتحرك فيه واشنطن لتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز عبر انتشار عسكري، تصعد إيران لهجتها الرافضة لأي تدخل، ما يعكس استمرار التباين بين الطرفين رغم تبادل الرسائل ومحاولات التهدئة.

تواصل إيران دراسة الرد الأميركي على مقترحها المؤلف من 14 بندا لوقف الحرب، في وقت وصف فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المحادثات مع طهران بأنها "إيجابية للغاية"، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى خطوات تمهد لإنهاء التصعيد.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الرد الأميركي لا يزال قيد المراجعة، نافية في الوقت ذاته وجود مفاوضات نووية حاليا، ومشددة على أن الملف النووي ليس جزءا من المقترح، وأن طهران ترفض التفاوض تحت التهديد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، أن المبادرة الإيرانية تقوم على وقف مؤقت لإطلاق النار، يعقبه بحث التفاصيل خلال فترة تمتد إلى 30 يوما.

بالتوازي، ومع استمرار التوتر ودخول الحرب يومها الـ66، أعلن ترامب إطلاق "عملية مشروع الحرية" لتأمين حركة السفن في مضيق هرمز، مؤكدا بدء جهود أميركية لحماية الملاحة التجارية، تشمل نشر قوات بحرية وجوية كبيرة في المنطقة.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية أن العملية ستتضمن مشاركة مدمرات صواريخ ومنصات مسيّرة، إلى جانب آلاف الجنود وعشرات الطائرات، بهدف ضمان استمرار تدفق الشحن التجاري عبر المضيق.

في المقابل، حذرت طهران من أي تدخل أميركي في إدارة الملاحة، حيث اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا رفض بلاده لأي وجود أو وصاية عسكرية أميركية في مياه الخليج.